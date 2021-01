Comenzó el 2021 y la pandemia seguía ahí… La verdad es que en los últimos días del 2020 daba la impresión de que toda la gente esperaba un cambio mágico, se despedían de un año difícil con la esperanza de comenzar uno nuevo y diferente. Pero como pasa todos los años, después de la noche del 31 de diciembre la vida sigue, seguimos con los mismos problemas, con las mismas costumbres, los mismos hábitos y las mismas bendiciones.

Las cosas no cambian de un día para otro mágicamente, y la pandemia menos que nada. Debemos seguir teniendo las precauciones recomendadas como la sana distancia, el uso de cubrebocas y lavado de manos constante. La amenaza aún está cerca y cada vez se complica más el panorama ya que la situación económica y social está muy dañada por diez meses de pandemia y aislamiento.

Pero si no nos tomamos esta amenaza en serio, esto va a continuar en una espiral de crecimiento a la que no se le ve el fin. La gente sigue haciendo reuniones grandes, en lugares cerrados, sin cubrebocas. Sabemos que el asilamiento es difícil, sobre todo la parte económica, en la que muchísimos mexicanos que viven al día tienen que salir a la calle a buscar el sustento, trabajando aun con el riesgo de la enfermedad y el contagio. Por eso debemos limitar nuestras salidas de casa y nuestros contactos sociales sólo a lo necesario e indispensable. Para sobrevivir, el virus necesita alojarse en un cuerpo nuevo constantemente, y si siguen creciendo los contagios nunca será controlado.

Ahora hay la esperanza de una vacuna, pero todavía no queda claro por qué medios llegará a la población, ni cuánto tiempo tardará en distribuirse; algunos partidos políticos ya han empezado a utilizar el tema de las vacunas y de prometerlas como un acto electoral del que buscan beneficio, en lugar de conseguirlas, distribuirlas y dejar que el que las pueda conseguir y distribuir también lo haga, con el objetivo de terminar más pronto de vacunar a la población.

Cada año hacemos nuestra lista de buenos propósitos, este año esa lista se vio sustituida con la esperanza de un 2021 libre del virus. Pero como con los buenos propósitos, esto no sucederá si no actuamos y tomamos decisiones inteligentes de inmediato. No podemos esperar a que el Gobierno soluciones esta situación, ni médica ni económica, llevamos 10 meses esperándolo y la verdad es que ellos están tan rebasados como cualquiera de nosotros.

Cada uno es responsable de su propia seguridad y de la de sus seres cercanos. Cada día tomamos la decisión de salir o no de nuestra casa y qué contactos tendremos. Aunque no hay manera de saber dónde está el virus, sí podemos reducir el riesgo al disminuir nuestra exposición.

Tomemos la decisión antes de que sea muy tarde y alguien querido caiga enfermo. Se puede salir de casa siempre y cuando tomemos las medidas y respetemos la sana distancia.

No tomes riesgos innecesarios y permite que el deseo de un 2021 con salud sea posible, sólo los ciudadanos, actuando individualmente, pero pensando en el bien común, podremos vencer esta situación y lograr el regreso a la nueva normalidad.

¡Les deseo un 2021 con salud y lleno de bendiciones!