A veces creemos que las palabras se las lleva el viento. Casi nadie quiere aceptar la responsabilidad que conlleva expresar una opinión, en algunas ocasiones inventando o modificando circunstancias. Pero tenemos que comprender que las palabras no son inocentes y no se las lleva el viento, y menos ahora con las redes sociales, las palabras escritas en internet nunca se van, permanecen y pueden hacer un daño irreparable.

Tristemente, las redes sociales y medios de comunicación propagan las palabras ya sean verdad o no. Nunca ha faltado público para la debilidad humana de chismear o de adornar una verdad a medias, pero en la actualidad cuanto más escandalosa es una noticia o una frase, más se comparte y se propaga. Tal vez la razón de esto, tristemente, sea lo mucho que nos ayuda a nuestra autoestima el ver a otros caer en desgracia o en chismes; tal vez sea envidia, la venganza, pero definitivamente en muchas ocasiones se trata de una cobardía enmascarada que nos lleva a murmurar a la espalda de otros o de manera anónima.

En lugar de corregir a quien condena sin pruebas o a la ligera, nos limitamos en compartir las palabras haciéndonos cómplices del dolor de otra persona. El que comparte una noticia sin verificarla, muchas veces se cree dueño de la verdad, en ocasiones piensa que lo hace por ayudar a quien originalmente escribió la noticia, considerando siempre que a quien se acusa de algo es culpable de ello, sin darle oportunidad de demostrar lo contrario.

A veces uno critica sólo para reírse, sin malicia, para compartir la burla de una manera ligera, por diversión, pero hay que tener siempre en cuenta, con sensibilidad, qué es lo que ese chiste o comentario significa para otras personas. A veces ya es tarde cuando nos percibimos que algo que compartimos hizo daño a una persona o a un grupo: hay que saber pedir perdón, disculparnos y corregir la impresión que dimos. En ocasiones creemos que al hablar mal de alguien sólo estamos dañando al sujeto de nuestros comentarios, pero la verdad es que lo que decimos no sólo define a la persona de la que hablamos, sino que también nos define a nosotros, así que puede hacernos tanto daño a como a la persona de la que nos referimos.

Las palabras `pueden causar incomodidad, dolor, pero también pueden ocasionar disputas familiares o hasta guerras. Bien utilizadas, sin embargo, también pueden lograr alegría, satisfacción, orgullo y agradecimiento.

Acostumbrarnos a decir cosas amables, a ser empáticos con nuestras opiniones, a buscar la bondad en los demás y a decirla, puede traernos gratas sorpresas en nuestra vida y en nuestras relaciones.

Las personas que están acostumbradas a ver la parte negativa viven, casi siempre, llenos de dolor y frustración. Mientras que las personas positivas o agradecidas se acostumbran a ver el lado bueno de las personas y de la vida y generalmente encentran la felicidad y la tranquilidad. Las palabras no son sólo palabras, generalmente son tomadas como juicio u opinión, y de seguro que no se las lleva el viento y se olvidan, en internet se replican, se comparten y se vuelven tendencia; por eso, antes de hacer un comentario en las redes o hablando piensa en sus consecuencias, piensa en si te consta que es verdadero o sólo lo escuchaste en algún lado, y luego trata de ponerte en el lugar de la persona que recibirá el comentario y piensa en cómo te sentirías, en qué consecuencias puede haber, y si después de todo este pensamiento consideras que vale la pena ponerlo o decirlo, entonces hazlo.

La propuesta no es mentir, ni ocultar la verdad o no decir nuestra opinión, sino ser asertivos, resilientes y compasivos con nuestros comentarios para no ocasionar un dolor que no nos corresponde. Lo que das o lo que dices es lo que abunda en tu corazón, piensa en esto siempre antes de dar o hablar.