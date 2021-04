Muchas personas piensan que la felicidad es un premio, otras la ven como algo que le sucede a los demás, y a otras les llama tanto la atención que han dedicado muchos años de su vida a estudiarla. Este es le caso de una “experta en felicidad “ llamada Sonja Lyubomirsky, que por más de 20 años ha estudiado las características de la gente feliz, en la Universidad de California.

La felicidad no depende de un solo factor, en la mayoría de las personas proviene de una decisión personal, de una forma de vivir. Es por eso que esta científica ha hecho una lista de estrategias o características que se han observado en las personas felices y que debemos de imitar o incluir en nuestra vida si deseamos vivir más feliz, más en paz, en equilibrio.

La principal característica es la gratitud. Las personas que son agradecidas, generalmente tienen más energía. No importa cómo elijas dar las gracias, algunos lo hacen rezando, otros observando, otros disfrutando. Elige tu manera, pero encuentra en cada uno de tus momentos algo que agradecer, busca en lo inesperado y sorpréndete hasta con lo cotidiano. No dejes que termine un solo día de tu vida sin encontrar algo que agradecer desde el fondo de tu corazón.

Cultiva el optimismo. Encuentra siempre el aprendizaje en todo lo que pasa y mantén vivos tus sueños. Todo es posible. Algo muy importante es evitar pensar demasiado, controla tu mente y disminuye en lo posible los pensamientos obsesivos, las ideas de futuros catastróficos a los que tendrás que enfrentarte. Aprende a distraerte de los pensamientos negativos y a enfocar tus ideas en cosas que traigan energía positiva.

Nunca te compares, o haz-lo lo menos posible, porque cuanto más lo hagas, más aumenta la posibilidad de encontrar comparaciones desfavorables. La vida no es una competencia y no tienes la obligación de ser mejor que nadie. Tu única obligación es conocerte a ti mismo y amarte y aceptarte tal y como eres. No importa cómo son los demás o qué esperan de ti, lo importante es encontrar tus habilidades, tus pasiones, tus sentimientos, y sacar lo mejor de ellos. Lo único que encuentras al compararte es la envidia y ésta te lleva a sentirte inseguro y vulnerable.

Sé siempre amable. Esto no sólo da felicidad a quienes te rodean, sino también a ti. Al ser amable procuras ver la mejor cara de todo lo que sucede y de todos los que están a tu lado y creas lazos de colaboración con tu entorno, además que ocasiona que funcione toda una cadena de amabilidad y de consecuencias sociales positivas.

Afronta las situaciones. No permitas que la negación cree un muro a tu alrededor porque te alejará de la felicidad. Las situaciones hay que enfrentarlas, reconocerlas, aceptarlas, sacar el mayor conocimientos posible de ellas y después superarlas. En la vida siempre hay traumas o pérdidas, pero si aprendemos a vivir con plenitud nuestro presente saldremos de estas vivencias con nuestra autoestima fortalecida. Además, en estas situaciones creamos lazos sólidos, ya que las dificultades nos llevan a pedir ayuda y a apoyarnos en nuestros semejantes.

Aprende a perdonar. No sientas el deseo de perjudicar a quien te hizo daño. El rencor sólo daña a quien lo siente, te impide avanzar, nubla tu optimismo y te hace sentir un dolor constante por un acto que ya sucedió. En ocasiones uno persiste en traerlos al presente y revivirlos en todo momento. Perdona, libérate de ese lastre que te ancla al pasado, al dolor, y perdona. Aprende la lección y no la olvides, pero no guardes rencor.

Disfruta cada día. Estamos educados pensando en el futuro, en el “algún día”, pero en realidad el único día que existe es hoy y tenemos la grandiosa oportunidad de disfrutarlo, no lo dejes pasar, exprime cada minuto, vive cada experiencia y goza al máximo el momento, vive el presente.

Y por último, cuida tu cuerpo. Date tiempo para la meditación y ríe. La meditación te permite tranquilizar tu mente, vivir el presente, estar en el hoy. Realizar actividades físicas y comer comida adecuada y sana te producirá bienestar, y dicen que para ser algo, primero hay que parecerlo. Decídete y actúa como una persona feliz, sonríe.

Hay muchos más consejos y estrategias, pero lo más importante, como decía la poetisa Marge Piercy: “Vive como si te gustaras a ti mismo, y puede que esto suceda”.