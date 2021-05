El día para un nuevo comienzo

Se acerca el 10 de mayo y todos nos preparamos para festejar a nuestra madre y, en muchos casos, agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Algunas personas crecen con ausencias y vacíos que les hacen pensar que su mamá no los quiso o no los procuro lo suficiente. A mí, que soy madre, me parece imposible. Puede ser que uno se equivoque, puede ser que le hagas daño a tus hijos, pero deben ser muy pocos los casos de una mamá que no quiere a sus hijos o que no hizo lo que estaba a su alcance por ellos.

Hay quien piensa que esta fecha es simplemente una fecha en el calendario de consumo, en donde las grandes empresas nos orillan a comprar y gastar para demostrar nuestro amor, nuestro agradecimiento o nuestro perdón. Cualquiera que sea el caso, no es necesario gastar mucho para demostrar amor y agradecimiento.

Cuando eres mamá o abuela, sabes que la felicidad que traen a tu vida los hijos y los nietos es el pago justo para cualquier esfuerzo que hayas realizado. Desgraciadamente hay familias y madres que no la han tenido fácil, han tenido que enfrentar obstáculos, abandonos, esfuerzos, dolor y muchas veces no han recibido la recompensa esperada porque han formado una familia disfuncional que no puede perdonar.

Pero no debemos vivir en el pasado, la vida nos enfrenta a veces con retos que nos rebasan, nadie nos enseñó a ser mamá, ni papá, ni hijo. Vamos aprendiendo y construyendo nuestra relación día a día, experiencia a experiencia, error tras error y acierto tras acierto. Lo que yo creo es que nadie hace daño a su hijo a propósito, a veces en la lucha por sobrevivir, nos equivocamos, además cada persona creció con sus propios traumas y algunos no son capaces de expresar amor o afecto y lo ven como debilidad, hay un dicho que dice que todos somos victimas de victimas. Lo que sí sé es que nunca es tarde para empezar a sanar, para romper el círculo del dolor y el vacío y empezar una nueva relación, basada en la comprensión, en el respeto y en el amor.

Este diez de mayo proponte regalarle a tu mamá comprensión, siéntate con ella, si aún puedes hacerlo y escucha su historia, su lucha, sus pérdidas. Por un momento ponte en su lugar, con su vida, con sus herramientas, con el conocimiento que tenía en ese momento y con el conocimiento común de cómo educaba la gente en esa época. Todo influye y todo ayuda a comprender las decisiones que tu mamá tomó.

No hay mejor regalo que el amor, la compañía y si es necesario, que casi siempre lo es, el perdón de los hijos. Yo fui privilegiada, la vida me regaló una madre que ha sido desde el primer día ejemplo de amor y de fortaleza. Una madre que cuidó con una sonrisa a su propia mamá durante todos los días por más de veinte años y cada día dio gracias por tenerla y disfrutarla. Una madre que me acompañó siempre, que me regañó cuando era necesario y que me enseñó con su ejemplo a ser mamá, abuela y ser humano. A mis hijos les agradezco haber llegado a mi vida y el hacer que ser mamá fuera fácil, agradezco cada momento compartido con ellos y espero que muchas personas comiencen a partir de hoy a sanar su relación con su familia, a comprender, a perdonar y agradecer los momentos que nos van convirtiendo en quienes somos y saber que nunca es tarde para cambiar, para enderezar el rumbo y para agradecer a nuestra madre en este día, y en los otros 364 días, nuestra vida.