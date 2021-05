Siempre estará en nuestro corazón

Hay un texto que circula en internet y que en muchos sitios se le atribuye a Sole Cesar y en otros solo dice Anónimo, no sé quién lo escribió, pero me encantó. El texto dice:

“Y llega un día que te escuchas hablando como ella, cocinando como ella, rezando como ella, cantando como ella, enseñando como ella, bailando como ella, escribiendo como ella, llorando como ella.

Y llega un día que esos zapatos gigantes que tanto te probaste te quedan, y puedes recorrer su huella.

Y con cada paso vas entendiendo todo lo que alguna vez criticaste.

Y entiendes los límites, los retos, los enojos, las preocupaciones, los miedos.

Y agradeces que estuvo ahí, acompañándote de cerca, cuidando, vigilando.

Y agradeces sus desvelos, sus sacrificios, su tiempo.

Llega un día que te miras al espejo y la ves.

Porque unos meses estuvimos en ella.

Pero ella siempre va a estar en nuestro corazón”.

Y es muy cierto, la mejor manera de enseñar y de aprender es con el ejemplo y es por eso que de pronto nos escuchamos y es como escucharla a ella, nos vemos a nosotros y en muchas de nuestras actitudes y decisiones podemos verla a ella, a sus enseñanzas, a su amor, a sus principios. Y al menos a mí, me gusta. Se que cuando somos adolescentes no queremos ser como nuestra mamá, en realidad decimos que seremos completamente diferentes, pero al crecer, con cada año que pasa la comprendemos más, entendemos sus razones, sus motivos y sus reglas y nos damos cuenta que con amor y compañía nos fue enseñando a vivir, a ser seres humanos, a ser mamás, y a veces a ser abuelas también.

Sé que ser mamá no es el camino de toda mujer, cada una tiene que encontrar su camino, su realización, cada una debe tomar sus decisiones e ir construyendo su vida. Pero seamos mamás o no, algún día comenzamos a comprenderla, a agradecer sus desvelos, su apoyo incondicional, su tiempo, sus consejos. Llega el día en que entendemos lo importante que ha sido en nuestra vida, en la construcción de nuestro carácter, entendemos que no siempre tuvo la razón, pero, aunque se equivocó alguna vez, siempre nos amó y eso se vuelve mas importante.

Llega el día en que al escucharnos podemos reconocer sus consejos, sus conceptos, que sin darnos cuenta fuimos haciendo nuestros. Llega un día en que te sorprende lo mucho que la quieres, lo mucho que la extrañas, llega un día en que descubres que es tu mejor amiga, y la llamas o la recuerdas a diario, y pides su consejo, y agradeces su apoyo y disfrutas su compañía, y le pides recetas, por que, aunque puedes encontrarlas en internet, no saben igual que cuando las haces con la receta de tu mamá. Es importante que se lo digas, que le agradezcas, que mientras la tengas cerca la acompañes, la ames, para agradecerle todo lo que en su día hizo por ti, por que le debes mucho de lo que hoy eres. Ella no estará siempre aquí contigo, pero seguro siempre estará en tu corazón.