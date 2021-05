Día Mundial de las Abejas

Los días mundiales designados se han convertido en una herramienta maravillosa para hacer que las personas conozcan problemas graves que en el día a día pasan desapercibidos, o que creemos que no podemos hacer nada al respecto.

Las abejas son insectos muy valiosos, muchas personas las odian o no las quieren ver porque su piquete es muy doloroso, pero en realidad son unos insectos que no se meten con los humanos a menos que se sientan amenazados o atacados.

Su importancia radica en que son polinizadores. Es decir, ayudan en el proceso de diseminar las semillas para poder conservar nuestra biodiversidad alimentaria. Con el uso de semillas transgénicas y de pesticidas muy fuertes, estos insectos han ido disminuyendo su población hasta verse amenazados y en peligro de extinción.

Las abejas no están solas en este trabajo de polinización, también son polinizadores las mariposas, los murciélagos y los colibríes, pero el uso indiscriminado de fumigantes no orgánicos esta poniendo en peligro de extinción a todas estas especies que son muy necesarias. Casi el 90 % de las plantas y las flores dependen de la polinización para reproducirse y esto incluye los cultivos alimentarios.

Este es el cuarto año que se celebra el 20 de mayo el Día de las Abejas y otros polinizadores. Con la disminución de este tipo de animales está en riesgo nuestra diversidad alimentaria y cada día veremos aumentar la producción de cultivos básicos de arroz, papas y el maíz y se reducirá los cultivos nutritivos como las nueces, hortalizas y frutos. Cuando por ejemplo, las almendras son polinizadas naturalmente, los arboles dan más frutos y el contenido de nutrientes es muy superior, teniendo más vitamina E. Otro ejemplo son las fresas, para que una fresa se desarrolle completamente necesita de unas 20 visitas de una abeja, cuantas más visitas tenga más grande y más sabrosa será.

¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para evitar que esto suceda? Es importante reservar zonas como hábitats naturales y crear barreras vegetales, disminuir el uso de pesticidas no orgánicos y como consumidores elegir verduras orgánicas, aunque sean un poco más caras, pero no solo son más saludables para nosotros, si no también para el medio ambiente. Respetar los lugares de anidación y sembrar, así como las colmenas y procurar que crezcan muchas flores silvestres.

Ahora que son tiempos electorales, exigirles a nuestros candidatos respuestas ecológicas a los problemas del campo fomentando el intercambio de conocimientos y empoderamiento de pueblos rurales, ayudándoles con cursos, maquinaria y semillas orgánicas. Y fomentar la colaboración entre organizaciones nacionales e internacionales para la investigación y aplicación de nuevos métodos que ayuden a proteger a las abejas y a los polinizadores naturales.

En redes sociales podemos compartir fotos de estos hermosos insectos y animales polinizadores, difundiendo la importancia de su labor y lo mucho que los necesitamos para que las personas en general comiencen a protegerlos y a respetarlos. Puedes usar el hashtag #lovebees. Ahora es el momento de repensar nuestra relación con la naturaleza y los polinizadores y las medidas que podemos tomar para apoyar a estos pequeños trabajadores y los medios de vida de millones de personas que las abejas y los trabajos relacionados con ellas respaldan.