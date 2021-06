Durante estos tiempos electorales estuvimos escuchando descalificaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) de parte de algunas de nuestras personalidades políticas. Se puso en duda la necesidad de que existiera o se habló de la necesidad de cambiarlo y reformarlo por completo.

Hoy, después de una jornada electoral admirable y sin contratiempos graves, podemos decir que los mexicanos estamos tranquilos de que un organismo independiente como el INE sea el responsable de organizar las elecciones y de resguardar nuestros votos.

Y podemos estar tranquilos también de saber que cientos de ciudadanos donaron su tiempo y adquirieron el compromiso de cuidar casillas, contar los votos y resolver los conflictos. Es importante agradecer este esfuerzo ciudadano que es el que avala la integridad e imparcialidad de las elecciones. Ciudadanos que muchos fueron elegidos, pero algunos voluntariamente se ofrecieron para donar su tiempo, tomaron un curso para estar preparados, y el día de las elecciones asistió la mayoría de ellos de manera puntual y contentos de formar parte de un día histórico.

No importa de qué partido político seamos o cuál era nuestro candidato; algunos ganamos, otros perdimos, pero todos podemos estar tranquilos porque la democracia funcionó en estas elecciones y porque la pluralidad de representantes garantiza que la democracia siga prevaleciendo en nuestro país.

El poder absoluto, dicen, corrompe absolutamente. Por eso es importante que, no importa qué partido sea el que encabeza nuestro sistema político, las cámaras garanticen que su poder no sea absoluto, que tengan que rendir cuentas y no pueda tomar decisiones de manera unilateral. Es por eso que estas elecciones fueron cruciales. Y en ese sentido los absolutos ganadores de la jornada electoral son: el INE, que comprobó su capacidad y rectitud, y la democracia, que ha sido garantizada por un periodo más.

La oposición tendrá que trabajar en fortalecerse y encontrar alianzas que le permitan ser un contrapeso del partido que hoy está en el gobierno. Se tiene que trabajar en encontrar ciudadanos que puedan representarnos y que no representen corrientes que en el pasado han demostrado su incapacidad. Hoy estamos ante una nueva oportunidad de conformar una oposición fuerte, digna y con oportunidades de ganar.

El partido en el poder tiene una oportunidad también de replantearse sus objetivos, de tomar en cuenta a todos los ciudadanos y dejar de polarizar a una sociedad que hoy necesita que la unan y la enseñen a trabajar en equipo, porque México es solo uno y está formado por cada uno de sus millones de ciudadanos que merecen un gobierno para todos, que trabaje por reducir la desigualdad pero no bajando el nivel de los que tienen, sino generando oportunidades para los que no tienen; un gobierno que trabaje en nuestro sistema educativo garantizando que todo mexicano tenga acceso a una educación digna, que todos tengan la posibilidades de recibir atención médica oportuna y a un costo accesible.

Estamos ante un momento histórico en el que podemos unirnos y trabajar como un solo México para poder salir adelante, pero se necesita la generosidad de nuestros actores políticos, que dejen de ver por su futuro individual y comiencen a ver por el futuro de México.

Y nosotros como ciudadanos estamos a tiempo de ver la importancia que tenemos en esta democracia, que no puede funcionar sin todos trabajando unidos. Exijamos a nuestras autoridades que cumplan con lo prometido y que, si no lo hacen, en las próximas elecciones tendremos el poder de nuestro voto para elegir a nuestros representantes.

No logramos que todos los mexicanos con credencial acudieran a las urnas, pero tenemos tres años para lograrlo, para motivar a todos, para mostrarles la importancia de cada voto individual que al sumarse crea la democracia y el sistema político que México y los mexicanos merecemos.