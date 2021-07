Todos podemos encontrar miles de razones para no ser felices: “Hace mucho calor”; “no tengo dinero”; “me siento muy mal”; “no he encontrado el amor”. Encontrar lo que está mal no requiere de mucho esfuerzo y a cambio obtenemos la compasión de los demás, que nos consideren y hasta que nos consientan. Da miedo hacerse responsable de tu propia felicidad, pero en el fondo nadie más se puede hacer cargo de ella.

Debemos entender que la felicidad no es un estado de ánimo sino una decisión personal. Sólo tú puedes decidir ser feliz, pero debe ser una decisión consciente, porque no podemos exigir que todas las variables de nuestra vida sean perfectas para por fin ser felices.

Se oye decir todo el tiempo: “ahora que me retire podré por fin ser feliz”, “cuando se casen nuestros hijos podremos ser felices”, “si yo me ganara la lotería las cosas serían diferentes”, y la verdad es que una persona no es más feliz si tiene dinero o si su casa es grande. Una persona no es feliz sino hasta que decide serlo.

Porque al final del día lo importante es lo que tenemos dentro, y la única manera de ser felices es aceptándonos, amándonos tal y como somos y con la vida que nos tocó vivir. Las circunstancias te van enfrentando con experiencias que nunca escogerías y no te dejan más opción que vivirlas. Esto impide que mucha gente sea feliz hasta que se dan cuenta que no pueden controlar las cosas que les suceden, lo único que pueden controlar es su manera de reaccionar ante ellas.

Es decir, es tu decisión caminar ligero y decidir ser feliz, sean cuales sean las circunstancias que te rodean. A veces es más fácil, en otras ocasiones necesitas determinación para lograrlo, pero siempre depende de ti si permites que se arruine tu día o si al mirar para atrás sonríes y piensas que al menos pudiste aprender algo de lo que viviste.

Ser feliz no significa siempre reír a carcajadas, más bien tiene que ver con la paz y la tranquilidad con que vives tu vida, con la actitud con que enfrentas tus pérdidas y tus obstáculos. La vida es un camino que uno no construye, pero que se debe transitar. La felicidad no debe ser la meta de tu camino sino la forma en que decides caminarlo.

Por eso, a partir de hoy camina ligero, disfruta el paisaje, encuentra a alguien agradable con quien compartir tu camino, y en cada curva encuentra la sabiduría que puedes aprender al andarlo. No desaproveches las lecciones que te da la vida y sé feliz porque así has decidido serlo.