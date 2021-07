El lunes fue el Día del Abuelo. El que ha sido o es abuelo sabe que no es necesario marcar un día para celebrar o gozar este hermoso sentimiento. Hace algunos años yo hubiera pensado que no hay amor más grande que el que sentimos por nuestros hijos. Desde el momento que llegan a nuestras vidas lo llenan todo. Pero el amor por los hijos está cargado de responsabilidad. Sabemos que nuestro ejemplo los marcará, que la disciplina que les inculquemos les ayudará en la vida. Es un amor marcado de límites, de regaños, de premios, de ejemplo, de paciencia, de errores y de aciertos.

Con los nietos es diferente. Es un amor puro que se goza de principio a fin. No nos toca educarlos, y aunque podemos opinar, la verdad es que el mundo y las costumbres cambian tanto desde que tenemos a nuestros hijos al momento del nacimiento de nuestros nietos, que nuestra experiencia ya quedó caduca. Así que nos toca aprender de nuevo.

Los nietos llegan a nuestras vidas, o al menos así fue en mi caso, cuando tenemos tiempo para disfrutarlos. Ya no son las carreras que teníamos que hacer con nuestros hijos de llevarlos al colegio, trabajar, clases, compras. Llegaron a mi vida en un momento en el que tengo tiempo para disfrutarlos, para gozarlos, sin prisas, sentados en el piso, riendo jugando, aprendiendo.

Mis hijos me llenaron de satisfacciones. La verdad es que verlos crecer ha sido toda una aventura. Dos hermosos bebés que nos enseñaron muchas cosas de la vida, nos enseñaron, sobre todo, a amar, a aceptar y a aprender día a día. Hoy, con mis nietos se llena mi corazón de amor y felicidad con una sonrisa, aprendo a asombrarme de cada avance, de cada paso, veo la belleza hasta en las cosas más simples, como el brillo de su sonrisa cuando ven una galleta, o el entusiasmo con que se comen una deliciosa pitahaya.

La educación ha cambiado, los conceptos son diferentes y sin embargo la base es sencilla: si educas con amor, si decides con tu corazón, difícilmente te equivocarás. Veo la ternura con la que mis hijos se han convertido en papás, veo en ellos el resultado del ejemplo que les dimos combinado con sus parejas, mezclando y amalgamando valores de familias diferentes pero unidas.

Los nietos tienen en sus manos nuestro corazón. Sólo hace falta que nos miren y sonrían para tenernos en sus manos. Hacemos por ellos lo que tal vez no hicimos por nuestros hijos: gateamos, jugamos, gozamos, y claro, también nos cansamos, pero es un cansancio lleno de amor y satisfacción.

Pues bien, el 26 de julio fue el Día del Abuelo, y lo celebro. Y espero que todos los abuelos lo hayan celebrado. Este año ha sido un año difícil para los abuelos, para los adultos mayores en general. Hemos tenido que estar un poco aislados. Debido a la necesidad de cuidarlos y cuidarnos, los abuelos se han visto solitarios, asilados, y nada más difícil que la soledad. Gocemos a nuestros abuelos o recordémoslos.

Yo no tuve la suerte de conocer a mis abuelos paternos; sin embargo, siempre me han acompañado a través de anécdotas y cuentos que me recuerda mi papá sobre su vida. Y los que sí tienen la suerte de tenerlos en sus vidas, pasen tiempo con ellos, escuchen sus historias aunque ya se las hayan contando, dedíquenles tiempo con paciencia y amor, ya que conocerlos a ellos es conocer las raíces de nuestra historia.

Feliz día de los abuelos a todo aquel que tiene la suerte de serlo.