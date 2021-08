Las Olimpiadas siempre han llamado mi atención. Personas que dedican su vida a entrenar con disciplina, alimentarse de manera especial para lograr ser los mejores del mundo, en el deporte que eligieron. Es sorprendente que en cada emisión de esta justa deportiva haya atletas que logran romper los récords anteriores, pero todavía me sorprenden más los Juegos Paralímpicos.

Estos atletas reciben mucho menos ayuda financiera ya que por algún motivo que desconozco tienen menos publico y las marcas comerciales y los países en general otorgan menos financiamiento porque obtienen menos atención.

Los Juegos Paralímpicos se realizan desde 1969 y permiten que participen deportistas con varios tipos de discapacidad, desde físicas, mentales o sensoriales. Y se realizan tanto en verano como en invierno, inmediatamente después de los Juegos Olímpicos, para aprovechar toda la infraestructura que se prepara para ellos.

Cada discapacidad se subdivide hasta en diez categorías. La primera es la de potencia muscular, rango de movimiento pasivo, deficiencia en alguno de los miembros, corta estatura, hipertonía (exceso de fuerza muscular pero rigidez en los músculos), ataxia (falta de control muscular), atetosis (movimiento involuntarios), discapacidad visual y discapacidad intelectual.

Al principio los atletas con discapacidad tenían que participar en los juegos olímpicos regulares. Por ejemplo, en las Olimpiadas de 1904, el gimnasta germano-estadunidense, George Eyser, participó (con una prótesis de madera en su pierna izquierda) y consiguió seis medallas, incluida una de oro en barras paralelas.

En 1948, el médico alemán Ludwig Guttman, que había huido de la Alemania nazi, organizó los primeros juegos paralímpicos buscando una competencia de alto nivel para personas con discapacidad y fueron orientados a veteranos de guerra. En 1960, en Roma, se realizaron los primeros juegos paralímpicos para atletas en general, con 400 deportistas de 23 países, y a partir de ese año ya se celebran con cada olimpiada.

Es increíble lo que logran estos atletas. Son hazañas que casi nadie puede realizar, como entrenar todos los días, con disciplina y esfuerzo. Verlos me llena de inspiración y motivación. Nos pasamos la vida dando excusas de por qué no hemos podido lograr algo, porque no bajamos de peso o porque no hacemos ejercicio todos los días. Ver a estos atletas lograr lo imposible, haciendo un esfuerzo inimaginable, sobrepasando su discapacidad y todas las trabas que deben enfrentar cada día, seguramente aguantando burlas de sus compañeros, pero siempre con una meta fija y con el sueño de lograr ser el mejor del mundo. Personas que creen en el poder del deporte para ayudar a todas las personas.

El martes 24 de agosto comienzan los Juegos Paralímpicos 2021, trece días de competencias en los que esperamos que México haga, como país, un mejor papel que el que se hizo en las olimpiadas regulares. En esta ocasión, 60 atletas nos representan. En los anteriores juegos, en Río 2016, China fue el principal ganador con 107 medallas de oro, México logró 15, cuatro de primer lugar. Nuestras participaciones mas destacadas han sido en atletismo y en natación.

Esperemos a ver qué sorpresas nos tienen nuestros atletas mexicanos. El haber llegado ahí ya es un logro, pero estoy segura de que todavía tendremos más sorpresas. Apoyemos a nuestros atletas tanto regulares como paralímpicos, ellos hacen un gran esfuerzo todos los días por ser mejores y por entrenar.

Debemos procurar que tengan apoyo del Gobierno para que puedan dedicarse a entrenar y no a conseguir fondos para su disciplina y para representarnos dignamente en las competencias internacionales. El Gobierno tiene la obligación de apoyarlos y ayudarlos en su desarrollo, y nosotros como ciudadanos, la obligación de exigirles que lo hagan.

Disfrutemos a partir del día 24 de este esfuerzo y de los logros que se obtienen y tomémoslos como ejemplo, no más pretextos para empezar a realizar nuestros sueños.