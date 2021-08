Se habla mucho de la tercera ola de la pandemia y sin embargo, se dice poco de muchas cosas que podemos hacer por nosotros mismos y que fortalecerían nuestros cuerpos y nuestro sistema inmunológico para poder enfrentar esta plaga y otras que estén por venir.

El ser humano se ha ido alejando de su esencia. Nos hemos dejado llevar por la comodidad y ahora tenemos, muchos de nosotros, una vida sedentaria y con una alimentación a base de fast food y de productos enlatados o congelados. Esto nos debilita día a día y hace a nuestros cuerpos incapaces de enfrentar enfermedades e infecciones.

Nos hemos dejado llevar por el miedo y vivimos cada día más aislados, y más encerrados. Demos comenzar a salir, pero antes debemos fortalecernos. Primero debemos disminuir el miedo, ya que éste debilita nuestro sistema inmune.

Cada uno de nosotros puede reforzar su sistema inmune alimentándonos a base de productos naturales, orgánicos y preparados en casa al momento de comerlos. De esta manera disminuimos la entrada de conservadores y saborizantes artificiales a nuestro cuerpo.

El equilibrio de nuestro sistema inmune esta ligado a la calidad de nuestra flora intestinal y ésta depende de nuestras elecciones de consumo a la hora de comer, por lo que si comemos frutas y verduras, sobre todo si éstas son de temporada y locales, nuestro cuerpo estará más sano y listo para enfrentar a los virus, además de que ayudaremos a la economía local a sobreponerse al duro golpe que ha representado la pandemia para muchas personas que viven al día y de lo que ellos producen.

Otra actividad que nos ayuda a fortalecer a nuestro cuerpo es la respiración. Sí, increíble, siempre estamos respirando, pero si logramos entrenar nuestro cuerpo a respirar de una forma consiente, serena y profunda, la respiración misma nos ayudará a eliminar toxinas y disminuir el estrés y la ansiedad. Dediquemos unos minutos al día a sentarnos y concentrarnos en nuestra respiración, en nuestra salud y de una vez en agradecer todo lo que tenemos. Porque el agradecimiento nos ayuda a contar nuestras bendiciones y esto nos hace más optimistas y alegres, lo que refuerza nuestro sistema inmune.

También podemos usar como apoyo a nuestra salud los aceites esenciales a base de plantas, que nos ayudan a reforzar nuestro sistema inmune, así como consumir vitaminas y minerales que son fáciles de adquirir y fortalecen nuestro cuerpo.

Hacer ejercicio de manera constante, unos minutos al día, pero todos los días, también nos fortalece el cuerpo y nos ayuda a liberar a nuestra mente de ansiedad y preocupación. Caminar de manera vigorosa 30 minutos todos los días fortalece nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema inmune y también libera la creatividad y la alegría. La conexión entre la mente y el cuerpo es absoluta, decían en la antigüedad “mente sana en cuerpo sano “ y es así y también viceversa. Si pasamos horas y horas en una silla frente a la computadora trabajando, o viendo Netflix o en las redes sociales nuestro cuerpo se debilita pero nuestra mente también. Es importante salir a la naturaleza, gozar lo que nos rodea y permitir a nuestra mente divagar y descansar.

La salud es muy importante y si bien la ciencia ha tenido grandes avances en cuanto a la vacunación y tratamiento del Covid, algunas disciplinas alternativas, como los imanes, han avanzado mucho y nos ayudan a luchar contra la enfermedad. No hay nada mejor que un cuerpo fuerte y sano que luche por si mismo contra los virus y bacterias. Fortalece tu cuerpo y así la tercera ola no nos hará tanto daño como las anteriores. No permitamos que pase esta pandemia sin aprender de ella y la mejor enseñanza que puede habernos dejado es vivir más con la naturaleza, reforzar nuestras relaciones familiares y cuidarnos a nosotros mismos.