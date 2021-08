La lección de San Francisco

Dice la oración de San Francisco de Asís “Oh, Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado sino consolar; ser entendido sino entender; ser amado sino amar”. Porque es en el dar que recibimos, es en perdonar que somos perdonados y es muriendo que nacemos a la vida eterna. Porque si queremos un cambio en la vida debemos de empezar con nosotros mismos, si deseamos amor debemos de amar, si queremos un mundo diferente debemos comenzar por realizar un cambio interno. Debemos de luchar por ser el cambio que queremos ver en el mundo”.

Vivimos corriendo tras la felicidad y la libertad, y en realidad la respuesta está en nosotros. Si queremos que nuestros hijos tengan valores, sean honestos, trabajadores, responsables y felices, debemos de vivir con ese ejemplo y construirnos una vida feliz, ser responsables y con nuestro ejemplo enseñarles un camino diferente.

San Francisco vivió su vida así, como ejemplo, no sólo nos dejó palabras hermosas, él vivió conforme a ellas y nos mostró una manera de ser feliz viviendo en lo simple. No todos podemos renunciar a lo material como hizo San Francisco, pero sí podemos renunciar a las cosas internas que nos impiden llegar a la felicidad. Dejemos a un lado el orgullo, el odio, el rencor, la necesidad que tenemos de tener siempre la razón, y abramos nuestro corazón a entender lo que nos hace diferentes e individuales.

La respuesta está en el amor, el amor a nosotros mismos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra comunidad, a nuestro entorno. Entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor termina afectando nuestra vida y nuestra serenidad, así que si buscamos la felicidad debemos procurar que nuestro entorno tenga serenidad, que nuestra familia conviva con paz. Si buscamos el perdón debemos comenzar por perdonar, si buscamos aceptación debemos comenzar por aceptar.

Cuánto tiempo de nuestras vidas los pasamos recordando algún dolor del pasado, una traición, una decepción. Todo ese tiempo es tiempo perdido, no hay nada que podamos hacer para cambiar el pasado, sólo podemos aprender de él, el recuerdo del dolor debe recordarnos la lección que aprendimos, pero no debe estancarnos en nuestros fracasos, no debe ser un peso constante que nos impida avanzar. Debe ser el impulso que nos ayude a ser mejores, a aceptar los errores de los demás y a tener compasión, porque entendemos que todos nos equivocamos.

No arruines tu vida por demostrar que tienes la razón, por ver el error en los otros y no en ti. Todos cometemos errores, y el verdadero fracaso está en no aceptarlo y no corregir el rumbo, en no amar al que se equivocó, o a ti mismo por haber tomado una decisión que parece equivocada.

“Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre yo amor; donde haya injuria, perdón; donde haya duda, fe; donde haya desaliento, esperanza; donde haya sombra, luz; donde haya tristeza, alegría”. Así comienza esta hermosa oración y así debemos comenzar a vivir la vida, porque debo ser el reflejo de lo que busco, de lo que quiero que me rodee. Porque dando encuentro, y amando lleno mi vida de amor.