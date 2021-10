La resistencia al cambio cansa más que el cambio mismo. Desde muy pequeños adquirimos creencias que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Tenemos cientos de expectativas sobre nosotros, que cuesta trabajo cargar y cumplir. Los valores de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros primeros maestros se quedan grabados en nuestro subconsciente. A veces no nos damos cuenta de porqué tomamos decisiones, pero muchas veces estamos basados en estos conocimientos que no nos atrevemos ni a cuestionar y tomamos como ciertos.

Pero luego la vida nos lleva por caminos diferentes, nos hace atravesar por caminos que nunca hubiéramos soñado transitar y entonces debemos cuestionar estas creencias. Ninguna de ellas es cien por ciento cierta y ninguna tiene que acompañarnos toda nuestra vida. Pero nos da miedo cambiar, nos da miedo tomar decisiones que creemos no son correctas o que están basadas en experiencias nuevas y que a veces se contraponen con todo lo que hemos aprendido.

Pero en realidad cada día aprendemos cosas nuevas y cada día tenemos que tomar nuevas decisiones. Muchas veces estas decisiones nos hacen abandonar todo lo que hemos aprendido, los valores de nuestros padres o lo que nosotros mismos pensábamos hace poco. Y no queremos cambiar, no queremos tomar nuevos caminos, nos da miedo lo desconocido, lo nuevo, lo inexplorado o lo que nadie espera de nosotros, pero esta resistencia a tomar nuevos caminos, a experimentar nuevas decisiones nos hace mas daño que el cambio mismo.

Nos aferramos a lo conocido, aunque esto nos haga daño, aunque nos lastime. Nos da más miedo cambiar de conocimiento o de opinión, que el sufrimiento cotidiano. Creemos que lo que duele hoy es mejor que cualquier cosa que nos toque enfrentar en el futuro y no nos damos cuenta que no estamos aquí para sufrir constantemente, que el haber tomado una mala decisión en un momento de nuestra vida no es una sentencia de cadena perpetua para vivir atados a esa mala decisión. Cada día es una nueva oportunidad de aprender, de atrevernos a cambiar, de ser diferentes, de crecer. El cambio no debe darnos miedo, debemos enfrentarlo y vivirlo con madurez, dispuestos a vivir las consecuencias de nuestras decisiones, pero también conscientes de que a cada minuto podemos cambiar nuestro camino, tomar una nueva decisión, decidir un nuevo rumbo.

Si un esquiador de agua pierde el equilibrio, se cae y se suelta de la cuerda que lo jala casi nunca se lastima, pero si este esquiador se aferra a la cuerda y sigue siendo arrastrado por la lancha hasta que el conductor se da cuenta, seguramente tragará mucha agua y se lastimará. Así son los errores, si nos alejamos un poco de ellos y aprendemos la lección entonces nos ayudan a madurar. Si nos aferramos, los cargamos y los sufrimos por años no dejan de dañarnos todos los días.

Aprende a abrazar el cambio, en realidad es lo único seguro que tenemos en la vida. Si queremos tener el control, si creemos que podemos controlar todas las variables, definitivamente estamos equivocados. La vida nos sorprende a cada segundo, las cosas casi nunca salen como esperábamos o como planeábamos. Los caminos cambian y cuanta mas resistencia pongamos a estos cambios, más los sufriremos. Si aprendemos a aceptarlos y abrimos nuestra mente a la posibilidad de aprender y de crecer entonces tendremos la oportunidad de ver al cambio como una gran oportunidad.