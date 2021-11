La serenidad es una sensación que todos perseguimos. Pero quisiéramos ganarla como en un acto de magia, o de un solo golpe, cuando en realidad la serenidad es el resultado de cambiar hábitos negativos por positivos; es el resultado de buscarla día a día, y de entender que las cosas que nos suceden no están en nuestras manos, mientras que la manera en la que reaccionamos o las asimilamos sí. La serenidad no es un acto de magia, no es un don que las hadas pueden regalarnos; es el resultado de analizar nuestra vida, nuestros hábitos y de ir logrando hacer cambios pequeños pero significativos.

La salud mental depende en mucho de nuestro estado de ánimo. Cuando logramos vivir con serenidad podemos enfrentar las dificultades. La ansiedad y la depresión se ven reforzadas por los hábitos perjudiciales, mientras que los positivos generan un ánimo sereno.

Si permitimos que nuestra vida sea muy acelerada, llena de compromisos y muy competitiva es posible que logremos una experiencia vital vacía, sin sentido. En ocasiones de tanto correr nos perdemos nuestra propia vida y la de los seres que están cerca de nosotros y que tanto queremos.

Cuanto más nos desconectamos de nuestra esencia, de quienes somos, mas ansiedad sufrimos. Pero cada día tenemos la oportunidad de empezar a mirar hacia adentro, de conocernos y de dedicarnos tiempo.

Planifica tu tiempo. Utiliza una agenda y organiza tus actividades. Define cuales son los tiempos sagrados para ti como puede ser hacer ejercicio, practicar yoga, tejer, pintar, conversar con amigos. Estos tiempos sagrados deben ser dedicados a cualquier actividad que te permita que tu mente y tu cuerpo se sientan en calma, cualquier actividad que posibilite disfrutar del tiempo presente.

Dedica tiempo a interiorizar en ti mismo, en tus gustos, en tus sueños. Pregúntate ¿quién eres? El autoconocimiento no es algo que aparece, sino algo que buscas y procuras. Sé sincero contigo, no te respondas las cosas que a otros les gustaría, o lo que crees que debería gustarte; piensa ¿qué don o habilidad tienes?, ¿qué harías si no tuvieras miedo?, ¿cuáles son los cambios reales que puedes comenzar a hacer? Y ¿cuáles eran los sueños de tu infancia? Todas estas respuestas te acercan a tu verdadero yo.

Asigna un tiempo para meditar, entrena a tu mente para la libertad, y practícalo todos los días, aunque sean 10 minutos, pero todos los días. Acuéstate o quédate en una posición cómoda y comienza a viajar hacia tu interior. Concéntrate en la respiración. No luches contra tu mente, si aparecen pensamientos simplemente déjalos pasar y vuelve a concentrarte en tu respiración.

Disfruta la naturaleza. Siempre hay un parque cerca, una playa, algún lugar al que ir para estar por un breve tiempo y gozar de las plantas, del ruido del agua, de los pájaros que pasan. Observa y siéntete agradecido de todo lo que te rodea. Estar con la naturaleza es un verdadero bálsamo para el alma.

Reconoce y acepta tus emociones. Los sentimientos son complicados en ocasiones, pero no ganas nada con rechazarlos pues se quedan en tu sombra y te roban la serenidad. Acéptalos, aprende de ellos, permítete sentir la tristeza, la envidia, el enojo. Obsérvalos y aprende de ellos, conviértelos en una sensación corporal, ya que esto te ayuda a superarlos. Ve la ira como un nudo en el estómago o la tristeza como la sensación de que tu corazón esta apagado y de esta forma ve como se van sintiendo mas leve y van sanando.

Los cambios radicales no existen. Es necesario ir haciendo pequeñas modificaciones. Pero sé consistente con ellos, amable contigo en este proceso. Sé compasivo contigo y con los demás. Ponte en la piel de los otros y en la tuya; entiende tus motivos, tus fallas y tus aciertos.

Comienza hoy a escribir un cuaderno de gratitud. Busca todos los días motivos para ser feliz o para sentirte sereno. Hay mucho que agradecer y si enfocamos nuestra vida en eso nos volvemos personas mas felices y agradecidas.

Cuida tu alimentación para sentir tu cuerpo sano y ligero. Somos lo que comemos y somos lo que pensamos. Cuida lo que llevas a tu vida.

Empieza hoy mismo poco a poco y pronto veras la diferencia.