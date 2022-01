Ha llegado el 2022. La costumbre nos dice que debemos empezar el año llenos de proyectos y de buenos propósitos. Pero año con año nos fijamos los mismos propósitos y pocas veces los logramos.

Esto es por varias razones. Una de las principales es que la mayoría de los propósitos de año nuevo no tienen nada que ver con nosotros mismos, con nuestros sueños. La mayoría de las veces nos ponemos como meta lo que no somos y lo que no hacemos: si nunca hemos ido al gimnasio, el 30 de diciembre nos proponemos ir todos los días del siguiente año; si hemos subido de peso, nos proponemos hacer una dieta estricta a partir del día primero; si somos personas desordenadas, comenzamos una limpieza general y pretendemos un orden impecable.

En realidad, nadie cambia de un día a otro. Es mejor poner una meta a largo plazo y comenzar a trabajar en ella poco a poco, procurando pequeños cambios que nos lleven a buen término. Si siempre hemos sido miedosos, no podemos esperar que el 1 de enero nos atrevamos a todo, hay que ir poco a poco venciendo nuestros miedos paso a paso. Tener valor no es no tener miedo, es ir venciendo nuestros miedos y cada vez atrevernos a hacer alguna actividad más.

Los últimos tiempos han sido difíciles, nos han sacado de nuestra zona de confort y obligado a hacer cosas que nunca habíamos pensado hacer, como estar encerrados en casa por tanto tiempo y atrevernos a usar las computadoras para comprar y comunicarnos. El mundo hoy es muy diferente a como la imaginábamos, el miedo ha tomado un lugar importante en nuestra vida, al saber que un microscópico virus puede debilitarnos tanto. Un enemigo casi invisible que vino a cambiar nuestras vidas.

Pero la vida debe continuar y no podemos seguir siempre encerrados y aislados. Este virus nos enseñó el valor de la familia, de los lazos fuertes. Nos enseñó a cuidarnos y a cuidar nuestra salud.

Que este año 2022 nuestro propósito sea vivir una vida más sana. Podemos comenzar con comer productos más naturales y menos procesados. Poco a poco sustituir alimentos que estamos acostumbrados a consumir y que sabemos que afectan negativamente a nuestra salud. Por ejemplo, en lugar de refrescos embotellados podemos tomar agua de jamaica hecha en casa; en lugar de pan de molde comercial podemos comenzar a hacer pan horneado en casa o comprarlo en la panadería local.

Si estamos acostumbrados a pasar horas frente a la televisión, viendo series, podemos dedicar 30 o 40 minutos todos los días a dar largas caminatas que nos ayudarán a recuperar la condición y a gozar de la naturaleza cerca de nuestras casas.

El objetivo no debe ser mantenernos más jóvenes o bajar de peso, sino mejorar nuestra salud. Si algo nos han enseñado estos dos últimos años es que la salud es lo más importante y que nunca es tarde para comenzar a cuidarnos.

Hacer un chequeo anual en un laboratorio para saber cómo nos encontramos y qué cambios debemos implementar primero. Si nuestra azúcar está muy elevada debemos disminuir nuestro consumo de dulces.

Este 2022 debe ser el año en el que nos damos cuenta que nuestro cuerpo es importante, que debemos ir cambiando nuestros hábitos poco a poco. El año en el que entendemos que las relaciones personales, los amigos y la familia nos ayudan a mantenernos sanos y activos. No esperes que todo cambie de un día para otro porque eso te lleva a frustrarte y a abandonar el propósito antes del 15 de enero. Pon metas cortas, posibles y festeja todos los logros por pequeños que sean; ten paciencia cuando no logres los cambios esperados, pero no te des por vencido y sigue intentando. Tienes todo un año para lograrlo.