Tener una buena pareja es tener suerte

Cuando vemos a una pareja ya mayor, tomada de la mano y conversando, pensamos ¡qué suerte!, encontraron al amor de su vida y por eso les fue tan bien. La verdad es que pocas veces nos ponemos a pensar que esa felicidad y esa compenetración tiene muy poco que ver con la suerte y mucho que ver con el diario convivir, con la constante de pensar en el otro y de tomar decisiones como pareja a lo largo de la vida.

Día con día vamos teniendo fricciones y desacuerdos que si no son solucionados en su momento se van acumulando y generando distancia emocional con la pareja. Es imposible que dos personas piensen igual, cada quien vivió diferentes experiencias, creció rodeado de un ambiente diferente, y esto a la hora de tomar decisiones con respecto de cosas tan importantes como la educación de los hijos, el lugar en donde vamos a vivir, cómo vamos a invertir y a gastar nuestros ahorros produce miles de desacuerdos que si no son bien aclarados o si alguna de las partes siempre se siente obligada o ignorada llevan a la separación y muchas veces al odio.

No nos damos cuenta que las pequeñas cosas que suceden todos los días son las que nos van alejando: decisiones que parecen no tener importancia como dar un permiso a escondidas a los hijos, hacer un gasto disfrazado para no tener una discusión, hacerte la dormida en vez de encarar los problemas, y así día a día vamos labrando la tumba de un matrimonio que pudo ser exitoso.

Parecería más fácil olvidar una pequeña molestia que aclararla, pero al hacerlo hacemos que nuestra pareja no nos conozca. La única manera de crear un lazo fuerte es la comunicación, hablando de lo que nos gusta, pero también de lo que no nos gusta, admirando a nuestra pareja, pero también diciéndole cuando algo de lo que hace nos parece equivocado.

Y esto aplica también para la relación con nuestros hijos. Si queremos una buena relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, con cualquier ser humano, necesitamos dedicarles tiempo y mucha, pero mucha, conversación. Nadie nace siendo un buen tenista o un buen ajedrecista; toda actividad, si es que queremos ser buenos, requiere de práctica, de tiempo, de dedicación. Pues así es toda relación, si queremos que sea excepcional, debemos darnos a la tarea de lograrla. Para tener un buen matrimonio hay que ser una buena pareja.

Trabajemos día a día en nuestras relaciones y seguramente cuando alguien nos vea caminando por la calle con nuestra pareja pensará qué suerte hemos tenido, y tendrán razón.