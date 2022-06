Las segundas vueltas

El pasado viernes concluyó un semestre escolar en el cual imparto clases y fue impresionante el impacto simbólico que las y los jóvenes estudiantes de bachillerato externaron. Por ellos, a quienes dedico estas líneas, pude visualizar que muchas veces hay segundas vueltas que nos reabren los ojos y las emociones.

Violencias, injusticias o malos tratos no: jamás, deben acabar de tajo. Pero cuando se trata de reacondicionarnos, regresar a una presencialidad paulatina casi post pandemia, revalorizar la convivencia y el contacto, es otra historia.

Varios de mis estudiantes pudieron subsanar lo que les fue arrebatado hace dos años cuando eran púberes escolares de secundaria: una siguiente ronda nos abre oportunidades. Y es que pasa similar con los libros.

La saga de Harry Potter, por ejemplificar, consta de siete libros que he leído en dos ocasiones cada uno, hallando entre sus líneas no sólo diálogos de los protagonistas que ya me sé de memoria, sino reconociendo el papel sutil de personajes como Nick Casi Decapitado, Myrtle la Llorona con su rol fundamental aposteriori, Gellert Grindelwald –en tendencia ahora por la cinta más reciente de Animales Fantásticos y de quien pueden leer con cierto detalle en el sexto libro–, o los fundadores de las casas de Hogwarts.

Símil me pasa con “Cien años de soledad”, que revivo y disfruto en mis relecturas, disfrutando a cada Aureliano o Arcadio, riendo siempre con el episodio del insomnio y la pérdida de la memoria que ocasiona pegar notas en todo (“esto es una vaca”), sintiendo una impotencia literaria, social y latinoamericana con el caso de la bananera o paladeando con un gusto inefable la escena magistral que Gabriel García Márquez genera cuando Remedios la Bella sube a los cielos (en plural) arropada con las impecables mantas blancas, un viaje que sólo ocasiona una exclamación: ¡mis sábanas!

¿Han releído libros? La falaz idea de no tener sazón porque “ya conocemos el contenido” en ocasiones puede traernos verdaderas sorpresas. Y es que no siempre tiene que ser el descubrir el hilo negro de la historia o captar algo que antes no hicimos, sino que también nos descubre como lectores en la más íntegra y desnuda humanidad que tenemos: emociones, contexto, estados anímicos, percepciones literarias, madurez y conocimientos, por decir algunas pautas. O sólo el disfrute, por qué no.

Cuántos libros no hemos adquirido que se acumulan en la fila de lecturas pendientes, pero ¡ah!, nos gana releer algo que nos reconforta. Aprovechemos esa licencia que nos auto aceptamos porque si bien los lectores somos nosotros, también la multiplicidad de historias nos hace suyos. Las segundas vueltas, en este contexto, nos otorgan un legado subjetivo para cada persona, nos recuerda el porqué tenemos libros físicos (o en otros soportes) resguardados más allá del cliché del objeto y la pertenencia, nos sacuden y abrazan en la perpetuidad de lo recíproco.

En esta ocasión no hago referencia a un título en específico: recomiendo revivir experiencias, revalorizar emociones, releer aquellos libros que tienen algo qué compartirnos en el segundo round.