Según Paola Ruggeri, en la tradición oral de los pueblos cercanos al río Amazonas, se cuenta un relato acerca de un extraño ser al que se le conoce como el Curipí. Algunos nativos lo consideran la criatura más terrorífica de la selva, especialmente por sus hábitos alimenticios.

Curipí deambula por las noches para acechar a sus posibles presas. Los indígenas de la región le temen mucho y quizá por esto le tienen mucho respeto al grado de llegar a venerarlo. De acuerdo con las versiones recabadas, este ser mítico es como un hombre de poca estatura, cabello abundante y piel muy oscura. Un atributo distintivo es que tiene los pies invertidos, es decir, tiene los talones por delante. Esta particularidad, dicen, le permite retroceder con rapidez cuando es necesario. Por otra parte, sus dientes son verdes como piedras preciosas.

El extraño ser usa un sombrero de alas anchas hecho con fibra vegetal. Siempre está listo con su arco y sus flechas porque Curipí es un cazador. Sin embargo, cuando logra matar a una de sus presas solo come el corazón. Aunque caza toda clase de animales, prefiere al ser humano. Lo peor es que a Curipí le gusta arrancar el corazón de su presa cuando está todavía viva. A eso se debe el terror que provoca entre los nativos. Su manjar predilecto es el corazón de niños pequeños, por eso sus madres los ocultan cuando aparecen las primeras estrellas, momento en que el Curipí hace su ronda.

Por su parte, Adolfo Colombres hace referencia a este mítico ser como una deidad masculina que forma parte de la tradición oral guaraní, muy conocida en las provincias de Corrientes y Misiones, en Argentina. Las descripciones que hacen de él varían mucho, pero todas coinciden en que es un personaje fortachón y de baja estatura, de cara ovalada con grandes bigotes y que camina por el monte durante las noches.

Otra versión dice que se desplaza sobre sus cuatro extremidades, arrastrando un exagerado miembro viril con el que enreda a sus víctimas. La persona atrapada puede salvarse cortando el pene con un cuchillo, pues así dejará al Curupí inofensivo. Persigue preferentemente a las mujeres, sorprendiéndolas cuando van por leña. Con sólo verlo, éstas se vuelven locas.

A pesar de que el Curipí, según los relatos, es muy fuerte, por otra parte, es muy torpe, pues no tiene coyunturas en las extremidades; así que carece de agilidad para apresar y matar a sus presas. Es fácil escapar de él con tan solo treparse a un árbol, pues él no puede subir. Las posibles víctimas también pueden salvarse si se meten a una laguna, pues el Curipí no puede nadar. Colombres cree que, con este mito, los guaraníes previenen a las mujeres de los peligros de la selva, y especialmente del rapto.