Según Alexander Murray, Silvano tenía la función de cuidar a los rebaños de los pastores, la conservación de los campos de cultivo y los bosques como lo hacían el dios Pan griego y el Fauno, también romano. Se dice que esta deidad erigió las primeras marcas de piedra para separar los campos de los diferentes propietarios y así fundó el sistema para organizar la propiedad privada de la tierra. Además, su cuerpo fue el de un hombre completo, ya sin las piernas de cabra, pero conservó los cuernos y la cola para indicar su naturaleza salvaje. El mito se extendió geográficamente al igual que la propiedad privada de la tierra.

Alekxsadr Afanásiev, célebre folklorista ruso, recopiló en su país un relato del temible Silvano. La hija de un sacerdote cristiano ortodoxo fue un día a pasear por el bosque sin pedir permiso a nadie. Transcurrieron tres años y no se volvió a saber de ella. Mientras, a la misma aldea donde residían sus padres llegó un joven cazador. Un día, este hombre se internó en el bosque con su perro y su escopeta.

De pronto, al sabueso se le erizó el pelo y empezó a ladrar a un individuo sentado sobre un tronco en medio del sendero. El cazador se sorprendió porque el sujeto, siendo todavía joven, tenía el cabello completamente blanco. El extraño hombre pareció adivinarle el pensamiento y le explicó que tenía el cabello blanco porque era el abuelo del diablo.

De inmediato, el cazador pensó que aquel personaje no era humano sino el temido Silvano, terror de la región. Le disparó en el vientre y el mítico ser lanzó un gemido mientras corría hacia la espesura del bosque. El perro y el hombre fueron detrás de él. Subieron a la montaña y entraron en una cueva dentro de la cual había una casita; el cazador penetró en ella. Vio a Silvano tendido y al parecer muerto. A su lado estaba una muchacha llorando mientras preguntaba quién la alimentaría en adelante.

El cazador preguntó a la chica quién era, pero ella no lo sabía, ni recordaba nada. Tenía la ropa hecha jirones, dejando ver su belleza, incluso sus partes íntimas; aunque ella no sentía vergüenza. Regresaron a la aldea y el cazador indagó entre las familias si había desaparecido alguna muchacha. Hasta que llegó a casa del sacerdote ortodoxo, quien de inmediato la reconoció, al igual que su madre. Le hicieron muchas preguntas y después de un rato empezó a recordar todo. Resultó que la joven había sido robada por el monstruo, en cuya caverna pasó tres años. Con la anuencia de sus padres, los dos jóvenes se casaron y fueron muy felices. La gente fue a la casita de la montaña para ver a Silvano pero no encontraron ni siquiera la caverna.