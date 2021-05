El descubrimiento del fuego entre los mapuches

Así se le conoce a un conjunto de pueblos que habita en la zona centro y sur de Chile y una buena parte de Argentina. Ellos están incluidos entre los indígenas araucanos quienes constituyeron la etnia más numerosa de América del Sur. El término mapuche les fue dado por los conquistadores españoles debido al idioma que hablan, el mapudungun. De modo genérico, los mapuches de hoy día son todos los que hablan este lenguaje. Marisa Belmonte y Margarita Burgueño especialistas en mitología, publicaron uno de los mitos más importantes de ese grupo.

Se dice que hace mucho tiempo los mapuches vivían en cavernas, siempre atemorizados por el peligro que representaban las bestias que los rodeaban, los frecuentes sismos y las erupciones volcánicas. Antes del fuego ellos tenían que comer sus alimentos crudos y para contrarrestar el frío, por las noches tenían que dormir junto a los animales que ya habían logrado domesticar.

Como en casi todas las culturas del mundo, en la cosmovisión mapuche había una pareja celestial. Antu, quien era el dios del Sol, y su pareja Kayún, la diosa de la Luna; Ambos eran deidades buenas y portadoras de vida. Las estrellas que se podían observar en la bóveda celestial nocturna, eran los grandes ancestros que habían escogido ese lugar para vivir.

En aquella concepción originaria del mundo también estaba el poderoso Cherufe, conocido como el dios de la lava. Se le concebía como un ente antropomorfo que habitaba dentro de la tierra, donde encontraba el suficiente calor para vivir. Manifestaba su poder lanzando al cielo meteoritos y piedras volcánicas.

Entre los primeros humanos estaba Caleu y su familia, quienes vivían en una gruta. En una ocasión este hombre vio en el cielo una enorme y luminosa estrella con una gran cola dorada. Prefirió no decírselo a nadie, pues no sabía su significado. Pero el resto de los indígenas no tardó en verla. Cuando llegaba el fin del verano, la mujer y la hija de Caleu subieron a la montaña para buscar frutos en el bosque y alimentarse en el siguiente otoño. Pero se les hizo de noche y buscaron refugio en una gruta. Allí vieron a la estrella con la cola dorada. Justo en ese momento la tierra comenzó a temblar y simultáneamente se dio una lluvia de piedras ardientes que echaban chispas al chocar con el suelo. Una de éstas cayó sobre un leño seco y comenzó a arder.

Las dos mujeres consideraron aquel fuego como un regalo de los antepasados pues gracias a la luz se tranquilizaron hasta que fueron encontradas por los hombres de su tribu. Éstos encendieron pequeñas ramas para poder iluminar el camino de regreso a sus casas. Desde entonces los antiguos mapuches contaron con el fuego para cocer los alimentos y mejorar su vida.