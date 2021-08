Lilith, la primera mujer de Adán

Este personaje femenino es uno de los más controvertidos en la mitología del Medio Oriente que incluye a los pueblos sumerio, asirio y hebreo. Según Sarah Bartlett, hay muchas versiones sobre la figura de Lilith en esas sociedades patriarcales que la mostraron como un símbolo femenino explícitamente maligno. Su nombre es mencionado en la Biblia hebrea y se ha traducido como el fantasma que espanta en la noche o el monstruo nocturno. En el fragmento de los Rollos del Mar Muerto conocido como Cantares del Sabio, Lilith también está presente en una lista de monstruos.

Se han encontrado cuencos y amuletos, con antigüedad fechada en el siglo VI d.C. y en ellos aparecen unas inscripciones mágicas en las que a Lilith se le identifica como un terrible demonio. Estos amuletos, dicen los expertos, protegían a las embarazadas, a los niños y a los jóvenes del influjo de Lilith, pues se creía que podía matar a los niños, incluso a los no nacidos. A los muchachos les despertaba la lujuria y hacía que los hombres se descarriaran.

De acuerdo con Jean Chevalier y Alain Gheerbrandt, Lilith fue una mujer creada al mismo tiempo que Adán directamente de la tierra y no de una de sus costillas. Ella le dijo a Adán que no quería estar subordinada a él, pues eran iguales porque ambos tenían el mismo origen terrenal. Esto generó una disputa entre ellos que no pudo resolverse. Entonces Lilith huyó encolerizada y se convirtió en la amante de Asmodeo, el rey de los demonios.

Según la tradición hebrea, Lilith fue anterior a Eva y en un principio Caín y Abel se pelearon por la posesión de esta mujer. Pese a haberse alejado de la pareja original, Lilith se volvió enemiga de Eva, pues era instigadora de amores ilegítimos y perturbadora del lecho conyugal. Dios la envió a las profundidades del mar y procuró mantenerla ahí para que no pudiera trastornar la vida de los hombres y las mujeres en la tierra. Desde entonces Lilith simbolizó las dificultades entre las parejas y en la vida familiar en general. Chevalier y Gheerbrandt afirman que Lilith es un ente nocturno que engendró las criaturas fantasmales del desierto.

Bartlett informó que fue hallada, en una placa de terracota sumeria, una figura femenina alada en altorrelieve, con pies en forma de garras, acompañada de leones y lechuzas. Los expertos dicen que esta imagen podría representar a Lilith. Pero los investigadores del Museo Británico dicen que es Ereshkigal, diosa del inframundo.

El estudio sobre el origen y la identidad de Lilith presenta muchas dificultades quizá por la confluencia de las culturas sumeria, asiria y hebrea, pero su figura ha persistido como un símbolo maligno y ha influido en muchos temas de la literatura universal y el cine hasta nuestros días.