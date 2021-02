Son tiempos de política electoral y los partidos en Yucatán terminan de hacer ajustes y definir quiénes serán sus candidatos. Será una elección muy especial en el ámbito federal por la disputa de la mayoría de la Cámara de Diputados y con esa mayoría la continuidad de la cuarta transformación en materia de cambios en leyes y los que tenga aún en sus pendientes y la disposición del Ejecutivo de esperar mantener la mayoría de sus aliados en el Congreso, como todos sus antecesores en la presidencia lo han hecho; esperar que AMLO no lo haga es una ingenuidad.

Por otra parte, como ya sabemos, a nivel federal en más de la mitad de los distritos (176 de 300) los principales opositores (PAN, PRI y PRD) se aliaron como estrategia principal para tratar en esos distritos de ganar la mayoría para las oposiciones y con eso acotar y corregir lo que en materia legislativa está en la facultad del poder Legislativo, incluso en los distritos donde por razones históricas de competencia electoral reñida entre PAN y PRI, como en Baja California, van en alianza estos partidos; en otros lugares, sin alianza, candidatos que provienen del PRI y días antes aún tenían militancia hoy representan al PAN o al Verde Ecologista o Movimiento Ciudadano; Yucatán es un buen ejemplo de esa transferencia de candidatos, lo importante es ganar aun con un pragmatismo ramplón que hoy domina la política.

Morena cuenta con su principal activo: los programas sociales y una red extensa que durante dos años ha visitado a una gran cantidad de ciudadanos que son apoyados con recursos mensuales o bimestrales a mayores de edad, con discapacidades, becas a estudiantes y apoyo al campo, etc., etc.; nada nuevo, quien gobierna trata de cosechar votos y éstos provenientes de ciudadanos agradecidos o que valoran lo bien o mal que trabaja un gobierno, sus candidatos no requieren nombre, porque, a diferencia de PAN y PRI, la marca Morena es AMLO… Se va poner muy buena la contienda, ya veremos.

Es realmente irónico que, en Yucatán, esta elección sea entre priistas que están representando incluso a Morena en todo el territorio del estado; lo mismo ocurre -por decir otro caso- en Nuevo León, donde la candidata al gobierno del estado hasta hace unos días era alcalde priista en su estado y le da el plus a Morena para aspirar a ganar la gobernación del estado más industrializado del país, compitiendo contra un excompañero priista, el alcalde de la capital regia, por cierto las encuestas proyectan una reñida contienda entre ellos.

Por último, comentar que ya se inició la vacunación de los adultos mayores en nuestro estado para fortuna de los habitantes de Conkal, Motul y Valladolid y eso da mucha esperanza a todos los que faltan; si te toca, no lo dudes, acude a vacunarte