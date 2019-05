Prohibición de penetrar

PENETRAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS: En días pasados el amigo Juan José Hijuelos Urcelay me envió la fotografía de un aviso visible en la bodega de una empresa distribuidora de gas doméstico. El letrero dice así: PROHIBIDO PENETRAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS. Por de pronto, el cartel me recordó un chiste que decía Cantinflas cuando llegaba a una vivienda: ¿Se puede compenetrar?

Con el auxilio del Diccionario de la Lengua Española (Dele) trataremos de dilucidar la cuestión.

Penetración es acción y efecto de penetrar. Esta última palabra tiene varios significados, como introducir un cuerpo en otro por sus poros; introducirse en lo interior de un espacio, aunque haya dificultad o estorbo; hacerse sentir con violencia e intensidad una cosa, como el frío, los gritos, etc. Utilízase también como introducir.

Si empleamos penetrar en su acepción de “introducirse en lo interior de un espacio, aunque haya dificultad o estorbo”, el aviso produce dudas:

¿Cuáles serán las personas que sí tienen autorización para penetrarlas? ¿O será que la prohibición es para que las personas sin autorización se abstengan de entrar al lugar? Estamos ante un evidente gazapo, un vicio del lenguaje llamado barbarismo, consistente en emplear palabras impropias o incorrectas.

En fin, la cuestión se soluciona con un cartel que simplemente diga: PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS NO AUTORIZADAS.

El primer tirahulazo de hoy derriba la pieza y la guardamos en el morral.

LA VENTERA: La prensa diaria dedica un espacio a “la ventera” de golosinas instalada a las puertas de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Esa buena mujer, en la lucha por la diaria pitanza, ha conocido a numerosos artistas que acuden a esa dependencia y, además, consumen sus productos.

El Diccionario de la Lengua Española define la voz “venta” como acción y efecto de vender y, su otro significado es: casa establecida en los caminos o despoblados para hospedaje de los pasajeros.

Ventera, según el Dele, es la persona que tiene a su cuidado y cargo una venta para hospedaje de los pasajeros, pero no tiene “acción y efecto de vender”. Por el contrario, la persona que vende es vendedor o vendedora.

Así, pues, la afortunada señora cuya labor le ha permitido crecer a su familia y relacionarse con personajes del medio artístico no es una ventera, es una vendedora.

Una pedrada dirigida hacia el yerro nos permite cobrar nuestro ejemplar y guardarlo en el sabucán para concluir nuestra cacería.

Hasta el próximo tirahulazo.