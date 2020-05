En entrevista con uno de los comediantes más destacados del teatro regional, comparto sus deseos, sus sueños, lo que le falta por hacer. Él es Miguel Coello, un actor serio y respetuoso, que no busca ser siempre el protagonista, su personalidad discreta se contradice con la fuerza de su personaje y su gran carisma. El creador de “Ruperta” es un amante del cine y el teatro, quizá por eso sus videos son de gran calidad y hacen la delicia de chicos y grandes.

“Mi personaje surge en el Cedart, yo estaba en el específico de teatro y el maestro José Luis Almeida nos puso una dinámica: debíamos salir a la calle, observar a la gente y encontrar alguna ‘personalidad’ que nos llamara la atención. Fui al mercado (porque desde niño me encanta ir) y encontré dos personalidades que llamaron mi atención: una mujer como de 35 años que vendía discos piratas, vestida con colores y accesorios muy llamativos, en lycra y leggins (nunca olvidaré mi reacción al ver sus chanclas con flores), ella gozaba de mucha felicidad en su negocio. Otra mujer casi de la misma edad, que pregonaba sus elotes con una voz chillona. Al fusionar sus características cree a ‘la Chini’, una mujer de 32 años, emperifollada, con muchos accesorios, chancletas con flores y una voz chillona que la hace peculiar. Fue mágico cuando vi una persona de la tercera edad reírse de mis rutinas, esa magia en su mirada, esa alegría en su rostro, esa vitalidad de estar feliz con lo que le estaba generando. Me di cuenta de lo que provocaba en el público. Ruperta me enseña muchas cosas: la paciencia, la alegría por las cosas sencillas, sonreír, proteger y creo que lo más importante: vivir orgulloso de mi familia y mis raíces yucatecas.

“Desde niño me apasiona el cine, y la magia que se crea por medio de una lente. Empecé a elaborar mis videos en la escuela de teatro. Descubrí que la grabación y edición son un hermoso pasatiempo. ‘Ruperta’ fue creciendo, al mismo tiempo tomé cursos de video y me fui preparando; un día se me ocurrió grabar a ‘la Chini’ con todo lo que ha aprendido. El resultado se ve en las redes sociales: YouTube /RupertaPérezsosa. Tengo la hermosa bendición de haber trabajado con la mayoría de los comediantes actuales, he tenido la fortuna de trabajar con algunos maestros del clásico teatro regional (para mí son maestros por todo lo que han logrado y por lo que nos enseñan en los ensayos). Trabajar con ellos es enriquecedor, ya que cada uno se desempeña de una manera diferente en el escenario, las cosas buenas y malas que tienen algunos compañeros se convierten en nutrientes en mi carrera.

“El sueño de ‘Ruperta’ es cuidar a sus padres, para que siempre se sientan contentos y protegidos, ese es el mismo sueño de Miguel. Me faltan muchas cosas por hacer, la más importante: ESTUDIAR. Actualmente me sigo preparando en música y teatro, ya que hacer teatro musical es otra de las metas que me faltan. Espero que la vida y el trabajo me den la oportunidad de estudiar cine”.