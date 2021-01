Sin duda los tiempos son complicados para todos, para algunos más que para otros. La comunidad artística es una de las más golpeadas en medio de la pandemia: el arte no es una actividad esencial. Es más, hay quienes señalan que los artistas somos flojos o dependientes de las becas, que escribir, dirigir, actuar y producir una obra de teatro no es trabajar. Quizá porque me ha tocado hacer todo eso, y estar cerca de los artistas que lo hacen, me queda clarísimo que quien es capaz de decir algo así lo hace porque jamás ha tenido que hacer el esfuerzo para crear una obra de teatro.

Por eso me siento muy orgullosa de mi gremio en estos tiempos, porque todos, de una u otra manera, estamos encontrado el camino para reinventarnos a pesar de los comentarios descalificativos, a pesar de la indiferencia, a pesar de la pandemia, a pesar de todo: los artistas seguimos de pie, decidimos reinventarnos para no morir.

Se han creado diferentes plataformas para presentar funciones en línea. Se han abierto espacios para transmitir en condiciones dignas para los espectadores, hemos aumentado los gigas, replanteado los espectáculos, establecido nuevos equipos para levantar la mano y decir: ¡Aquí estamos, seguimos creando! Si bien las transmisiones en vivo no resuelven nuestra economía, sí nos impulsan a crear.

Yo he tenido la fortuna de tener un generoso equipo que me acompaña y un espacio que cobijó mi teatro: “Café Plural”, gracias al apoyo de José Ramón Aguilar Vivas y Telma Rosa Meneses Contreras. También la “Hacienda Chaká” nos abrió sus puertas para grabar los materiales que necesitamos. Los menciono porque, en medio de la desesperanza y la incertidumbre, es importante resaltar a las personas que apoyan el teatro y a sus creadores.

Recientemente “La Teatrería” estableció la plataforma “Teatrix México”, donde se podrán ver grandes producciones teatrales grabadas especialmente para la plataforma. Sé que las grabaciones están muy cuidadas porque mi obra forma parte del catálogo. Dense una vuelta, les sorprenderá la calidad y cantidad de obras a su disposición. Seguimos creando, seguimos trabajando.

El próximo sábado 30 de enero tendremos función en línea de “Mestiza Power” auspiciada por A Escena producciones. Con las actuaciones de Salomé Sansores, Laura Zubieta y mía. Los boletos están disponibles en Escena Live mx y www.tusboletos.mx ¡Les esperamos!