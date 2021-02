Tremendo zafarrancho se armó después de que Aremy Mendoza, precandidata del PAN a la Alcaldía de Motul, subiera unas imágenes en las que aparece junto a la cantante Margarita “La Diosa de la cumbia” después de aplicarse la vacuna contra Covid-19. En seguida les llovieron las críticas y hay quienes señalan que las vacunas en dicho municipio se están aplicando por amiguismo, ya que la conocida cantante no es yucateca. Se dijo que la artista llegó a la fila para vacunarse en compañía de la actual directora de Apoyo a la mujer y grupos vulnerables, Aremy Mendoza. Días después Aremy salió a decir que no hubo amiguismo ni abuso de poder, que la cantante casualmente pasaba por allá y vio que sobraban vacunas, entonces, como sobraban, para que no se desperdicien, pues ella puso su brazo para que la vacunen y casualmente le cayó la vacuna.

¡Mare, qué a todo dar, cómo no supimos antes que en Motul las vacunas caen del cielo! Siempre y cuando vayas acompañada de Aremy Mendoza. Yo pienso que si se le dio preferencia porque es artista o famosa, pues en Yucatán también hay grandes artistas, muchos de ellos desempleados desde el inicio de la pandemia, muchos de ellos sin dinero para pagar la vacuna, muchos de ellos están siendo ignorados y necesitan ser vacunados para salir a trabajar.

Qué pena ver que una vez más se desprecia a los artistas locales, no seas así chula, en Yucatán también hay diosas y dioses mayas, qué pena que no lo sepas.

El alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, el mismo que cuando una mujer le pidió apoyo para adquirir un lote donde vivir, le respondió: “Búscate un macho para que te mantenga”, sobre el caso de Margarita, dijo que se había emitido una constancia de residencia a la cantante para justificar su vacunación; sin embargo, más tarde lo negó y hasta dijo que si la artista había presentado este documento para aplicarse la dosis, era falso.

La verdad es que, si la cantante es candidata prioritaria a la vacuna, qué bueno que ya la recibió, pero eso no justifica el atropello que se cometió. Hay que recordarle a la dichosa Aremy que el acceso a las vacunas debe ser para todos, pero sí se indica que en las comunidades de Yucatán se debe iniciar con los yucatecos; no meta relajo, sólo alimenta la xenofobia y el estrés colectivo.

Hay que respetar, no saltarse a nadie, y poner sanciones cuando el amiguismo se vuelve abuso de poder. No se vale, vivimos tiempos difíciles que no deben alimentar el estrés por el abuso de poder y la injusticia. Aremy, si eres precandidata, no te quemes de esa manera, pon tu seriedad, tu educación y, sobre todo, pon tu ética. Mare, deveras que en Yucatán, si tienes amigos en la política, las vacunas te van a caer del cielo. Habrá que darse una vuelta a Motul, a ver si nos toca.