Leonel Escalante Aguilar

MÉRIDA, Yucatán- Cada mañana de ese ciclo escolar 1971-1972 fue de grandes aprendizajes, juegos escolares y por supuesto de tareas y lecciones compartidas con mis inolvidables compañeros de segundo grado de primaria. Desde muy temprano y después de tomar un huevo tibio abotonado con su infalible pizca de pimienta y sal y una buena taza de chocolate bien batido que, con la sabiduría de la edad, nos preparaba el abuelo Jacinto, ya con la mochila lista, me disponía a salir corriendo rumbo a la escuela José María Iturralde Traconis que estaba ubicada justo enfrente de mi casa.

En muchas ocasiones me resultaba más fácil y aventurero entrar de un brinco por el balcón sobre la calle 43 procurando no ser visto por nadie y ocupar así el mesabanco mejor situado en ese inolvidable rincón junto al ventanal de blancas balaustradas que me permitía sentir y disfrutar el fresco y nostálgico paisaje callejero. Desde ahí podía libremente, con un grito, pedir a doña Sabina, la cariñosa nana, que me “cruzara”, a la hora del recreo, una rica torta de jamón de cerdo y queso deisy o una concha dulce que compraba en la panadería de don Simón.

Algo muy fresco aún en mis recuerdos era la hora de dar la lección, ahí junto al escritorio de la maestra. Hacíamos todos una larga fila y con los nervios habituales íbamos repitiendo uno a uno los planetas del Sistema Solar, las tablas de multiplicar, los ecosistemas, conjugaciones verbales, las capitales del mundo y sí, hasta los huesos de nuestro bendito esqueleto. Nuestra libreta de lecciones era algo sagrado para todos; debíamos mantenerla siempre limpia y en orden; con las hojas numeradas, cuidando no escribir con faltas de ortografía y en muchas ocasiones adornada con coloridas imágenes para ilustrar tan peculiares tareas.

Puedo asegurar que muchos de esos temas, tratados, por supuesto, con gran empeño y paciencia por nuestra maestra, son los temas que hoy forman parte del programa de educación secundaria. Es evidente que la educación hoy en día va en declive. Fui maestro de primaria 36 años y soy testigo de ese retraso en las mal llamadas reformas a la educación.

En fin, y mejor aún, no recuerdo estresarme a la hora de estudiar ni al hacer las tareas, había tiempo y muy organizado para todas las actividades relacionadas con la escuela y los juegos propios de la infancia.

Cómo olvidar a tantos y tan muy queridos compañeros que permitieron hacer más placentero el divertido recorrido lleno siempre de grandes aventuras y travesuras sin límites: el siempre aplicado Javier Navarrete Correa, el inolvidable Alfredo el Nene Peniche Medina, y los de espíritu aventurero: Julio Arceo Medina, Juan Dzuyas Núñez Gutiérrez y con quien jugaba a guerra de chinazos –y siempre me ganaba-, mi primo Luis Gustavo el Baby Cervera Vidal.

La hora del recreo era un tumultuoso ir y venir de rapazuelos. Corríamos por toda la terraza escolar y jugábamos pesca-pesca con la rapidez de un atleta olímpico. No faltaba alguien que llorara como Magdalena al ver tirados sus recién comprados panuchos, por culpa de algún apurado corredor.

*) Cronista de Valladolid