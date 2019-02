La Candelaria, el dulce rostro de la paz

Leonel Escalante Aguilar/SIPSE

Los días de fiesta se viven hoy intensamente y el populoso barrio olvida por unos días sus tranquilos vaivenes cotidianos para recibir a un sinfín de piadosos que acuden anualmente a la cita: la fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria, de tan rancia tradición. Me considero devoto de tan hermosa imagen, ya que desde mi lejana infancia tuve el privilegio de sentir su mágica mirada, y me atrevo a afirmar lo anterior por ese enamoramiento que produce con tan solo verle su hermoso rostro y reconocer en sus ojos ese dulce y sincero amor hacia sus hijos; no en vano es nuestra madre, por la que año tras año y desde hace más de un siglo se rinde el pueblo entero en fervorosa devoción.

El origen de la celebración se remonta a la época de la Colonia, cuando los españoles promovían el culto y la evangelización cristiana. Valladolid, como villa española, recibió también estas solemnes encomiendas de difundir la fe católica entre los conquistados. En Valladolid, el culto a la Virgen de la Candelaria, imagen de origen canario, y su devoción en el barrio, datan de una antigua leyenda que cuenta que en 1903 la ciudad y comunidades aledañas fueron azotadas por la peste de la viruela.

Se dice que en los primeros días de enero un leñador regresaba a su pueblo, Popolá, por el camino que une dicha población con Pixoy. El leñador escuchó el ruido de las aves del monte y algo que se acercaba hacia donde él estaba, su sorpresa fue descubrir a una bella dama de seria y solemne presencia que llevaba a un bebé y una vela encendida entre las manos y que, por el mal tiempo de esos días, le suplicó que le construyera con ramas del monte un lugar dónde guarecerse de la tormenta. A su paso, el campesino pudo ver cómo el sol se oscurecía; el escándalo de la parvada se había disipado, señales que lo hicieron correr para dar aviso al batab (jefe) de su poblado, el señor Francisco Noh, quien comunicó lo sucedido al sacerdote de San Servacio, Padre Góngora, y acuden al lugar descrito por el hombre, encontrando la imagen de bulto de la Virgen. Por circunstancias tal vez de milagrería, el azote de la peste cesa y es cuando se inician con profunda devoción los rezos, gremios y otras actividades religiosas que marcan los comienzos de lo que hoy es la fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria, que con tanto júbilo y entusiasmo convoca a miles de personas.

En 1992, con las características de una ciudad ya adentrada en la modernidad y ante el caos que conlleva la fiesta tradicional es convertida en Expo Feria y trasladada a un espacio lejano al barrio, dando pie a que los festejos religiosos se realicen en el mariano santuario y toda la aglomeración que participaba en actividades paganas acudiera a otros sitios para divertirse. Una muestra ganadera, comercial, gastronómica y artesanal convoca hoy a miles de visitantes al recinto, donde se aprovecha mostrar lo mejor que nuestra ciudad ofrece y que sin duda es su hospitalidad.

La profesión de fe y el culto religioso que se viven cada año en el antiguo barrio son muestras del arraigado amor a esa hermosa imagen de la dulce y maternal mirada, la patrona de los vallisoletanos: la Virgen de la Candelaria.