Empoderando al Ejército

De represores y asesinos, los militares pasaron a ser los pilares del gobierno en turno. La transversalidad del Ejército y la Marina en el naciente sexenio es evidente, pues además de las funciones de policía, ahora soldados y marinos construyen edificios de apartamentos, transportan combustible de Pemex, y si Peña Nieto le quitó las Capitanías de Puerto a los mercantes para dárselas a los navales, Andrés Manuel López Obrador otorgó al Ejército la construcción del aeropuerto civil en

Santa Lucía, que también administrará para allegarse recursos.

Atrás quedaron aquellos días cuando, en campaña, López Obrador dijo varias veces que, de ganar la contienda, retiraría a los militares de las tareas de seguridad pública; acusó de “matraqueros” a los titulares de Semar y Sedena, e incluso motivó que se suspendiera la entrega de un doctorado honoris causa que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas pretendía entregar al general Cienfuegos, a quien exigió dejar la “politiquería” y ponerse a trabajar.

Ahora, la constante en la retórica del presidente es que el Ejército es pueblo uniformado y, desde su perspectiva, es la única institución en la que confía ciegamente.

El giro de 180 grados en su relación con las fuerzas armadas comenzó a vislumbrarse luego de la primera reunión de AMLO -ya ganador de la elección presidencial- con el almirante Vidal Francisco Soberón y el general Salvador Cienfuegos, pues enseguida admitió que retirar a la milicia de tareas de seguridad sería irresponsable.

Este acercamiento de la llamada cuarta transformación, le permitirá contar con la Guardia Nacional, figura que defienden contra viento y marea, pese a que se han sumado voces que advierten de una símil con el cuerpo creado en Venezuela y que responde a lealtades compradas por quien ejerce el Ejecutivo en esa nación.

Andrés Manuel no guardó las formas de sus antecesores, que solo de cuando en cuando alababan la labor de las milicias, retribuyendo con mejor equipo, capacitación y adiestramiento en el extranjero y buenos salarios. Desde que asumió el cargo ha empoderado a la milicia para que olvide agravios y que deshizo su cuerpo de élite: el Estado Mayor Presidencial.

No hace falta este empoderamiento de las fuerzas armadas, pues una de sus características es no ser protagónicas, no buscan el reconocimiento del pueblo, porque éste es natural a las acciones que desarrollan por y para la sociedad. Pero no debemos olvidar la esencia del artículo 29 constitucional: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Sedena, vía su Fuerza Aérea, estará encantada de tener su propio aeropuerto, como fuente de ingresos extraordinarios, pero muchas voces críticas consideran que esta nueva relación del Ejecutivo con la milicia representa el riesgo de que las fuerzas armadas determinen la sucesión presidencial en 2024. Tanto así no lo creemos.