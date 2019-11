A lo largo de la vida, la confianza es uno de los valores más importantes que nos permite desarrollarnos y que debemos transmitir a los demás, comenzando por nuestra familia. Necesitamos tener confianza en nosotros mismos y en las personas que nos rodean.

A este valor apelan quienes buscan el voto y luego gobiernan, sin embargo, en el tránsito de su gestión esa confianza se va perdiendo en la mayoría de los casos, y entonces nos sentimos desencantados y perdemos la fe que les depositamos en las urnas.

Casi siempre es así, porque por lo general tenemos altas expectativas de que un cambio de autoridad genere progreso y se traduzca en una mejor calidad de vida para nosotros. Dije casi siempre perdemos la confianza porque hoy tenemos dos ejemplos contrastantes: los gobiernos federal y estatal, que arrancaron prácticamente juntos hace un año.

A nivel nacional, muchos de quienes eligieron al presidente se han desencantado, no solo porque ha incumplido promesas, sino también porque parece que el país se ha estancado (o retrocede) en temas como: la economía, con nulo crecimiento (hoy pocos se animan a endeudarse a mediano plazo ante el temor de un despido o, en el extremo, una recesión); la inseguridad se agrava (la estrategia falla y no se admite la necesidad de un cambio); mínima inversión privada (se desconfía de políticas y decisiones y hay franco enfrentamiento con empresarios, que generan empleos y contribuyen al erario vía impuestos); además de la polarización de la sociedad: parece que estamos confrontados.

En el otro extremo, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, es reconocido, incluso por el Ejecutivo federal, como un buen mandatario. Y para muestra, dos recientes consultas: Mitofsky, que ubica a Vila Dosal encabezando a los gobernadores mejor evaluados, con el 79.3%, y otra de Caudae Estrategias, para un periódico nacional, que lo sitúa también en el top-5 en capacidad, integridad y honestidad.

¿Qué ha hecho Vila para crear esta imagen de buen gobernante? Mantener la dinámica del Estado (contra viento y marea, a pesar de recortes presupuestales), crear o ampliar programas en beneficio de todos, principalmente los menos favorecidos (que no es idea de la 4T); gestionar recursos ante su par federal, sin confrontaciones; promocionar a Yucatán en el país y fuera de él para atraer turismo y capitales; construir acuerdos y sinergias con sectores empresarial y social. Todo ello para cumplir con la confianza que le depositamos.

Desde luego que falta mucho por hacer en nuestra entidad, pero hay confianza en que las cosas se están haciendo bien. No es tarea fácil, menos en un mundo en constante cambio y evolución como el que vivimos, donde por momentos nos gana la incertidumbre; sin embargo, es en momentos difíciles cuando se prueba a los líderes, por ello la confianza es pieza fundamental, pero deben ganársela con acciones, buscando la armonía, no la polarización; fortaleciendo instituciones, no destruyéndolas; escuchar a quienes disienten, no cerrando puertas; en suma, que confiemos en ellos.