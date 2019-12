Divide y (no) vencerás

Recientemente, una de mis hijas me compartió una frase que más o menos decía: “En una familia de siete, cuatro están en contra”. Ese casi 60 por ciento en conflicto se puede aplicar a los eventos del 1 de diciembre: el mitin-informe del primer año de gobierno y la marcha en contra del presidente, aceptando que de uno u otro lado puede estar la diferencia.

Y es que cotidianamente nos pretenden hacer olvidar que “la unión hace la fuerza” para convertirla en el “divide y vencerás”, algo que no debe tener cabida en la gran familia que debe ser un pueblo, una comunidad, un país. Esto sin dejar de lado nuestra opinión y preferencia, pedir respeto a ellas y respetar las de otros, como debe ser la convivencia armónica.

Hace días me comentaba un maestro cubano que la posición del gobierno mexicano es similar a la de los regímenes socialistas: dividir. Y afirmó que en Cuba eso es lo que se ha propiciado al confrontar a las familias ideológicamente. Aquí, la confrontación es entre neoliberalismo y la cuarta transformación, que esgrime la frase “primero los pobres”. No hay cabida para otros pensamientos, parecen decirnos, cuando debe ser lo contrario en una democracia como la que ha costado construir en México.

Ese parece ser el discurso polarizante, de encono, del mandatario, al enfrentar y descalificar a sus adversarios a quienes ve como enemigos: a políticos que critican sus acciones y decisiones de gobierno; a la prensa que solo cumple su papel de cuestionar pero le causa escozor; a los empresarios que no se alinean o discrepan de los planes de inversión o rechazan las leyes con dedicatoria. Ese rompimiento es evidente incluso en el aparato gubernamental, al registrarse ya 14 renuncias en los diferentes niveles, más los que se advierte llegarán próximamente, porque parece que AMLO no delega responsabilidades ni acepta sugerencias u opiniones.

También abona a esa percepción la política de austeridad o el combate a la corrupción, que se ha utilizado para someter o desaparecer organismos e instituciones creados para poner límites a abusos del poder, que deben ser un equilibrio entre gobernantes y ciudadanos; o el que haya grupos consentidos, como los maestros de la CNTE o los gobernantes de su partido. Se gobierna, entonces, para un grupo, “los buenos”, que reciben dádivas y prerrogativas, no para quienes tienen otra visión. No hay matices, todo es blanco o negro, porque no es posible estar en contra del proyecto del presidente, pensar diferente a él. Pero no debemos permitirlo.

El pasado miércoles, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, durante la firma del Convenio General de Colaboración para el Intercambio de Archivos Históricos, destacó que este ha sido un país de pluralidad y diversidad, y advirtió que “el pensamiento único es una política propia de los déspotas, y aquí en México hemos tenido solo dos realmente: Santa Anna y Porfirio Díaz”.

Dejo esta declaración como final abierto para que cada quien saque conclusiones.