El futbolito en Tamagno era casi de todos los días. En esa calle, entre Donizetti y Schumann, los chamacos solíamos pasar horas pateando la pelota o con el “tochito”, hasta que el manco de la fábrica de dulces de enfrente salía a espantarnos con su pistola cuando golpeábamos su portón. Corríamos asustados, pero siempre volvíamos con esa terquedad de la infancia y la pubertad.

La vecindad marcada con el 249 fue la tercera vivienda de nuestra familia en la colonia Vallejo de la Ciudad de México en los años 60, después del departamento de Tetrazzini y el de Leoncavallo (solo nombres de músicos), luego emigraríamos al lago de Texcoco, en la naciente Ciudad Neza.

Los recuerdos llegaron en tropel al leer el mes pasado que en el número 258 de Tamagno, casi frente a nuestra vecindad, que aún existe, estuvo la última casa de Ingrid Coronado, la joven de 25 años a quien su pareja le robara la vida, crimen que junto con el de la niña Fátima en Iztapalapa “dispararan” el movimiento de mujeres en contra de la violencia y convocaran al “nueve nadie se mueve”, el próximo lunes.

El llamado ha desatado polémica y en los extremos se encuentra el gobierno que minimiza la convocatoria acusando mano negra de conservadores, y las feministas radicales que (con total razón) exigen ser escuchadas y de que haya un freno a la violencia de género. Es decir, “un día sin mujeres” no es solo que paren 24 horas de sus labores cotidianas, sino que haya eco en todos los sectores, comenzando desde arriba, “como se barren las escaleras” (presidente dixit).

Cómo llegamos a este punto, me cuestiono. Seguramente antes también había, quizás hasta más, actos de violencia, acoso y crímenes contra las mujeres; sin embargo, con los años y la inmediatez de la comunicación ahora son del conocimiento de todo el país, y no obstante persiste esta conducta de dañar a madres, esposas, hijas, cualquier mujer o niña.

Hace años este movimiento feminista no existía, o apenas germinaba, porque, por ejemplo, no había en el Metro andenes exclusivos para mujeres, tampoco taxis “rosas”. Quizás el cambio comenzó a darse cuando ellas empezaron “a trabajar” (una estupidez decir que no laboran porque son amas de casa) y ganar espacios a los hombres, aportar a la economía familiar, lo que se llamó con cierto eufemismo la liberación femenina. Y entonces ya los “caballeros” no les cedían el asiento porque “ya eran iguales”.

Y no, entendemos que la igualdad es propiciarles las mismas oportunidades para su desarrollo en la educación y el trabajo al que deseen dedicarse. No se trata de dejar de lado la deferencia, protección y cuidado que les debemos, porque eso habla de nuestra educación, de nuestros valores, de lo que nos enseñaron en casa.

Por eso, más allá de politiquerías, hay que apoyar esta causa, porque el cambio que genere a todos como sociedad nos debe beneficiar.