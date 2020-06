Comparto la siguiente misiva publicada el domingo pasado en un grupo de Facebook. Invita a la reflexión y puede ser un incentivo en estos días de incertidumbre:

“A mi padre José Eusebio Herrera Arceo (+), en donde quiera que estés.

De aquellos años que estuvimos en Mérida tengo muchos recuerdos. Uno de ellos fue cuando, sentado junto a mí, pusiste tu mano en mi hombro y me dijiste mirándome a los ojos: Hijo, tienes 17 años, no sabes hacer nada y ya me enteré que has pedido dinero para irte al Distrito Federal. ¿Qué vas hacer cuando llegues allá?, ¿en dónde vas a alojarte?, ¿vas a bolear zapatos o a trabajar en alguna obra?, ¿has pensado que puedes caer en malas manos y terminar en la cárcel? Mejor te propongo que te prepares bien, y cuando lo hagas yo mismo compro tu boleto y te acompañó a la terminal.

“Ahora veo qué sabias y proféticas fueron tus palabras, porque cuando iba a cumplir 20 años (1964) recibí una invitación para ir a trabajar en una fábrica de equipos de radiocomunicación (BLU). Para entonces ya me sentía preparado como radioaficionado y por haber estudiado en la academia de radio Marconi. Estaba listo para enfrentar la vida.. y cumpliste tu palabra: me compraste mi boleto y me llevaste a la terminal de autobuses. No sabes qué duro fue dejarte a ti y a la familia.

“Ya en la Ciudad de México ocupé el puesto de técnico instalador en la empresa, lo que me permitió conocer muchas ciudades del país y a los tres meses llegué a ganar más del doble que otros compañeros. Cuando renuncié fue para ingresar a la Armada de México como marinero, y a los ocho años ya era oficial.

“Papá, en la Marina efectúe cursos sobre nuevos sistemas de radiocomunicación, telefónicos, satelitales, radares y armas electrónicas en diferentes épocas y países como Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda del sur e Italia. Mi premio, antes de retirarme, fue ser comisionado a bordo del Buque Escuela “Cuauhtémoc” durante el viaje de instrucción de los cadetes de la Escuela Naval “Euro Caribe 89”. Durante ese viaje de varios meses cruzamos el Océano Atlántico por mar en dos ocasiones y presencié la ceremonia de los 200 años de la Revolución Francesa. También navegué en el mar mediterráneo, conocí Panamá, Filadelfia, Nueva Orleans, Norfolk, Nueva York, Roan y París, Ámsterdam, Lisboa, Valencia, Livorno y Florencia; las Islas Canarias, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Panamá, Etc.

“Te doy las gracias, papá, por no haberme cortado las alas, me dejaste volar e ir hasta donde era mi destino, sólo lamento que no me hayas visto uniformado como capitán de corbeta, y nunca olvido la historia que me contaste: el vuelo del Ícaro, y tú, como Dédalo, me hiciste unas alas más fuertes y me enseñaste a no volar muy alto ni a perder el piso. Tu hijo que nunca te olvida: José Alberto Herrera Mingüer. Chetumal, Q. Roo, a 21 de junio del 2020”.