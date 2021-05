Esta pregunta que causó revuelo la hizo el miércoles Marisol Tapia, madre de Brandón Giovanny, el niño de 12 años que perdió la vida en la tragedia de la Línea 12 del Metro. La mujer acusó al presidente AMLO de ser insensible, luego de la frase “¡al carajo!” que expresara en su conferencia matutina cuando le preguntaron por qué no fue a visitar a las víctimas.“Aquí la pregunta es ¿qué tipo de presidente tenemos? Nadie se salva del karma de la vida, yo se lo dejo a Dios que realmente él no llegue a perder algo así”, fue la declaración de Marisol.

La mujer dijo que interpondrá una denuncia penal en contra del Gobierno de la CdMx, el Metro y contra quien resulte responsable por homicidio doloso, omisión del servicio y uso indebido del servicio público.Los directamente señalados son Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum.

Me parece que esa es una de varias preguntasquedebemos de hacernos rumbo a las elecciones del 6 de junio. Porque vemos a un presidente siempre enojado, confrontado prácticamente con todos: políticos, jueces, periodistas, intelectuales, empresarios, médicos, maestros, feministas, etc. Está molesto con la vida, pero nosotros (el pueblo) no tenemos la culpa de su incapacidad ni de sus limitaciones para conducir el país. Ya entendió que gobernar no es tan fácil como pensaba, pero como dice el clásico, para eso le pagamos. Quizás, como afirman los que saben, llegó tarde al poder.

Y no es de ahora que vemos el rostro adusto, desencajado de López Obrador en sus conferencias matutinas. Se exacerba cuando se le cuestiona sobre asuntos que le incomodan y lo ponen contra la pared; entonces emerge su intolerancia y hace ostentación del poder, como al reconocer que con las acusaciones a candidatos (opositores, desde luego) metió las manos en la elección de Nuevo León. Acusa sin pruebas, descalifica e insulta a quienes tacha de “adversarios”, ventila juicios a opositores, exhibe a presuntos corruptos. Ese no es el papel del primer mandatario.

Nunca, ni con los peores mandos que nos tocaron, vimos actitudes como las del ahora Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. De hecho, delegaban –como debe hacerlo un buen líder– responsabilidades. Sólo ocasionalmente hablaban con la tripulación del barco, habida cuenta de que tenía un segundo comandante y un jefe de máquinas, con sus respectivos oficiales de cargo, que eran los encargados devigilar que se cumplieran las órdenes.

La pregunta ¿qué tipo de presidente tenemos? debe llevarnos a otra: ¿qué tipo de presidente queremos?, respuesta que debemos tener dentro de poco más de tres años, pero el próximo mes tendremos la oportunidad de comenzar a acotar las decisiones unilaterales del Ejecutivo, quizás revertir otras. Hacerle ver, con un Congreso equilibrado, que hay límites para el ejercicio de poder y que al asumir el cargo juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, que sea congruente con una frase que repite cotidianamente: “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.