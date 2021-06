Aspiracionistas en las fuerzas armadas

La institución preferida y consentida del Presidente, el Ejército (incluidos aquí la Fuerza Aérea y la Armada), gravita en el término que acuñó de forma peyorativa hace un par de semanas, el “aspiracionismo”, que ha ido matizando tras la lluvia de críticas de quienes han logrado llegar al estatus de clase media y más allá.

Paradójicamente, las fuerzas armadas están formadas precisamente por el espíritu de superación que desde el ingreso se imbuye a cadetes, soldados y marinos, que se promueve a partir de valores como vocación de servicio, cumplimiento del deber, disciplina, honor, lealtad, valor, espíritu de cuerpo, profesionalismo, respeto a la herencia y tradiciones militares y navales, etc. La milicia es, pues, un proyecto de vida y no hay un militar que no aspire al grado inmediato (incluso si es sólo para efectos de retiro) para alcanzar un mejor cargo o comisión. Generales, almirantes y otros jefes y oficiales han logrado un mejor estatus gracias a esas aspiraciones. Se ha dicho que “en la naturaleza humana está implícita la necesidad de que se valoren las propias acciones y virtudes”, lo que equivale a la palmada en el hombro. Por tanto, el militar no puede ser conformista ni limitarse a cumplir su deber; su propia iniciativa y afán de superación le impulsan a ser un profesionista de las fuerzas armadas y actualizar y perfeccionar sus conocimientos, destrezas y capacidades. Esta circunstancia confiere a la vida de quien se alista en el Ejército o en la Marina un cariz particular a partir de una disciplina que se mantiene incluso en su vida civil.

Más aún, la mejora de las aptitudes de liderazgo en todos los niveles de la jerarquía es un proceso continuo. Una de las políticas primordiales de la Armada es asignar responsabilidades (los cargos) y delegar la autoridad (mandos), lo cual alienta la iniciativa en los subordinados para alcanzar las capacidades necesarias a través de su desarrollo educativo y profesional para hacerlos más eficientes y competitivos y así poder asumir en el futuro mayores responsabilidades.

No obstante, las recompensas consideradas en la ley para el personal militar o naval pasan por varios tamices: un escalafón, la evaluación permanente a través de hojas de actuación y memoriales de servicio, la concurrencia a cursos de mando o capacitación, etc., con lo cual se selecciona a quienes se han hecho acreedores a ellas por su buen desempeño. Por ejemplo, alcanzar una nueva jerarquía representa mayores beneficios económicos, pero también implica un compromiso con la institución, asumir con mayor responsabilidad sus funciones y lograr mejores niveles de desempeño. De esa forma se promueve y refuerza la excelencia en el servicio y el crecimiento profesional, sello distintivo de las instituciones castrenses, donde los principios, valores e identidad siguen siendo formados como producto del esfuerzo individual y colectivo.

Esas son algunas razones por las que cada vez más hombres y mujeres se unen a las fuerzas armadas, motivados por el deseo de superación y para aspirar a una mejor vida para ellos y sus familias.