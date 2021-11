“Sólo haz lo correcto”, dice el sargento Brian Eisch a su hijo de 18 años, que comienza su vida en el Ejército, siguiendo el ejemplo de su padre, al final del documental “La familia del soldado”, realizado durante 10 años por The New York Times. Más allá del patriotismo y las consecuencias de la guerra que pretende retratar, la frase sirve como hilo conductor para cualquier asunto, por cotidiano que sea, en el que tomar decisiones pueden ser determinantes y, en ocasiones, hasta cambiar nuestra vida.

Domingo Lapadula, profesor de la Universidad Católica de Panamá, afirma que “Hacer siempre lo correcto es una cualidad del ser humano. Como tal, en ocasiones, tal vez lo más apropiado para hacer lo correcto es reconocer nuestras limitaciones”. Más aún, considera que “hacer siempre lo correcto” es el más importante de los valores, sin demeritar a ningún otro.

Los políticos siempre dan ejemplo de lo contrario, porque aunque digan que algo está bien, generalmente no es correcto, como la frase de AMLO: “Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”; sin embargo, “la justicia es el fin y la ley es el medio”. Otro ejemplo es la sección “Quién es quién en las mentiras”, donde se argumenta con descalificaciones o aseveraciones cantinflescas, como la semana pasada, cuando Ana García Vilchis, directora de Redes de la Vocería de la Presidencia, dijo: “No es falso, pero no es verdad”, para referirse al índice de Estado de Derecho de la organización World Justice Project, que asegura que México es uno de los países con más corrupción.

De nuestro patio, la reciente denuncia de Ivonne Ortega contra su sucesor Rolando Zapata por la cancelación del hospital general de Ticul, ¡seis años después!, siembra dudas, porque si ese proceder está bien, debió hacer lo correcto oportunamente, parafraseando a los políticos, “en tiempo y forma”. Lo mismo podemos decir de quienes van de un partido a otro intentando justificarse, sin admitir que buscan posiciones de poder, lo cual está bien en el fondo, pero no es correcto en la forma, aunque siempre habrá argumentos que rebatan esta afirmación.

En las fuerzas armadas hacer lo correcto es un valor sine quanon de la vida militar y sus principales ejes rectores: la disciplina, la obediencia y el respeto a las jerarquías, de tal forma que nadie debe (o debería) mandar hacer lo incorrecto, ya que las leyes y reglamentos prevén sanciones tanto para quien dé una orden es ese sentido como para quien la ejecute. Y lo mismo debe valer para el ámbito civil.

Más allá de cuestiones laborales, hacer lo correcto debe ser una guía de vida, un valor que debemos inculcar en la familia, por intrascendente que sea un acto o decisión. Siempre recuerdo que mi hermano Javier me decía: “cada vez que iba a hacer algo que no era correcto, recordaba los consejos y la conducta de papá, y rectificaba yo el camino”. Lo mismo me ocurre.