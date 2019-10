La disputa por los niños

Para el premio Nobel en Economía 2000, James J. Heckman, de la Universidad de Chicago -quien no oculta sus simpatías por Milton Friedman, impulsor del neoliberalismo-, la escolarización temprana (0 a 5 años) redunda positivamente en todos los ámbitos de la vida adulta. Asegura que acudir tempranamente a la guardería produce mejores resultados académicos y de socialización, además de que también impacta en la salud y, sobre todo, insiste en que existe un menor involucramiento en actos delictivos por parte de los adultos pobres que tuvieron servicios de guardería de calidad.

Es obvio que las preocupaciones del pensamiento neoliberal son la seguridad pública y la reducción de los gastos en la salud y la educación por parte del estado.

Es muy claro en especificar que la política pública de las guarderías debería ser dirigida a familias pobres, que no están en condiciones de pagar por estos servicios de calidad.

Heckman, en entrevista realizada por Patricio Torrealba, del periódico el Mercurio, a la pregunta de si es adecuada la política de una educación universitaria gratuita, considerando a la gente más pobre, responde así:

“Permítame decirlo de esta manera: la universidad no es para todos. Es un hecho que los talentos de algunas personas los ayudan más en los negocios, o practicando habilidades manuales. Hay personas muy talentosas en construir una casa o en arreglar maquinaria, en lugar de resolver problemas abstractos… Sabemos que los niños pobres tienen menos familiaridad con las universidades; no obstante, si los niños cuando son pequeños no reciben las habilidades útiles para la universidad, no podrán aprovechar esa oportunidad”.

También, cuando se le pregunta cómo abordar la desigualdad que se vive en varios países, dice:

“Hay quienes afirman que la desigualdad ‘per se’ es maligna y yo no creo eso. La desigualdad no es más que un orden; tenemos mucha desigualdad en habilidades… Lo importante es promover continuamente el éxito… Una distribución desigual desempeña un papel importante en la motivación de las personas, fomenta en las personas obtener más educación… Puede ser buena”.

Las ideas de este premio Nobel son el instrumento ideológico que utilizan los defensores de las guarderías, mismas que ordenó AMLO revisar en México. Se destaca que el 11 de enero de 2007, a 42 días del ascenso al poder de Felipe Calderón, iniciaron operaciones bajo el programa de guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras.

En el programa actual -apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras-, no se entregan los subsidios al lado de la oferta (estancias), sino al de la demanda (las madres). El presidente ha expresado que el neoliberalismo está moralmente derrotado. Le apuesta a la educación superior generalizada, bajo el supuesto de cero corrupción.

¿Será que la chica que me atiende a diario en la cafetería y que acude por su hijo a la guardería sepa que ya no es neoliberal?