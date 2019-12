Transporte público y política

En el primer tercio del siglo XX, si el precio del transporte público -tranvías- subía, se podía montar el caballo que había en los patios de las casas, o se caminaba a los lugares a donde se necesitaba llegar; ahora las ciudades son muy grandes y no hay caballos.

El concepto económico de la demanda inelástica se manifiesta como condición en la cual la demanda de un producto o servicio no aumenta ni disminuye recíprocamente ante el alza, ni tampoco la baja del precio. Los productos o servicios que tienen un comportamiento inelástico en el precio tienden a tener pocos sustitutos y los usuarios los consideran necesarios. En México, es mucha la población que no cuenta con transporte particular, eso significa que la cantidad demandada de transporte público varía relativamente poco ante los cambios de la tarifa en términos porcentuales.

Es evidente: la gente no se transporta en camiones, combis o metro por diversión, sino como medio para llevar a cabo otras actividades y tareas necesarias para subsistir en pleno siglo XXI, tales como trabajar, asistir a la escuela o ir de compras.

Mientras más bajo sea el estrato socioeconómico al que pertenezca una familia, mayor es el impacto que su economía recibe ante los cambios del alza del transporte público, y menores son sus opciones de sustituir el medio para transportarse.

El 19 de octubre, en Santiago de Chile, se inició un movimiento sociopolítico que ha colapsado al gobierno -presumiblemente neoliberal- de Sebastián Piñera; el detonador de ese cataclismo social fue precisamente el aumento al transporte público; el estallido social es la respuesta con la que contesta una sociedad pobre ante la imposibilidad de consumir ciertos servicios o bienes socialmente necesarios.

Acertadamente, el gobierno de la Ciudad de México subsidia el transporte público -a través de entes paraestatales- en sus diferentes modalidades y beneficia a las familias de esa ciudad, también lo hace con las ajenas que viven en la zona conurbada (Estado de México) que en su mayoría cruzan y trabajan en la capital del país.

Mientras, en sentido contrario, sin una justificación válida -precio de gasolina- las autoridades del Estado de México aumentaron exageradamente (20%) las tarifas del transporte público de esa entidad, pasando de 10 a 12 pesos.

Si esa medida se generaliza en el país por parte de los diferentes intereses, al parecer, como factor político, se estará jugando con establecer condiciones muy desagradables para el inicio del año.

El transporte público, siendo un servicio necesario socialmente, no está referido en la Constitución Política -promulgada en 1917-, lo que complica que los usuarios puedan exigirlo ordenadamente, como cumplimiento de un derecho o un estandar, en calidad, cantidad y precio; sin embargo, este asunto siempre está en los discursos de los candidatos que pretenden puestos de elección popular y que cuando se convierten en autoridades olvidan sus promesas.