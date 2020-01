Desarrollo y conocimiento

Paul Michael Romer es un matemático y economista estadounidense, premio Nobel de economía en 2018, quien considera que la macroeconomía -visión referente a los grandes agregados económicos: crecimiento económico a largo plazo, ciclos económicos, inflación, cuentas públicas, desempleo, etc.- es solamente una pseudociencia, incluso tacha de magos a aquellos que la usan como modelo para explicar el desarrollo.

El trabajo científico por el que mereció el premio referido descansa sobre la teoría del crecimiento económico endógeno, para eso recurre a la visión microeconómica, explica que las empresas deben innovar permanentemente para mantenerse en el mercado y que eso solamente se logra a través del conocimiento. La explicación consiste en que el cambio tecnológico es consecuencia de la investigación científica y ésta es impulsada por decisiones de los agentes económicos (personas físicas, empresas o gobierno) que pagan por ella, situación que obliga a generar las condiciones adecuadas para que su gestación concluya con éxito: 1) capital humano con las características adecuadas para favorecer el cambio tecnológico; 2) marco legal justo para la propiedad industrial y derechos de autor.

El primer punto tiene su apoyo en el sistema educativo con el que cuenta un país, el segundo obviamente se refiere a la protección de las patentes; el esquema es evidente, ese capital humano formado en las universidades debería ser el que desarrolle las ideas y los inventos que posteriormente servirían para el cambio tecnológico que impulsaría el desarrollo, y luego repetir el circulo virtuoso.

En mi opinión, el aprovechamiento de ese capital humano es muy probable que se lleve a cabo en las empresas; en el caso de no ser así, pudiera ser que la empresa pierda posiciones en la preferencia de los consumidores o que finalmente quiebre y afecte a sus propietarios e inversionistas; sin embargo, en la administración pública, el no disponer de las personas con las capacidades profesionales adecuadas genera grandes costos a la sociedad -cuando los principales cargos son ocupados por LAE’S, contadores públicos, diseñadores, etc., en vez de licenciados en administración pública, ciencias políticas, economía publica, derecho público, por quienes el estado pagó su educación en las universidades para esas tareas-, además de distorsionar la visión de país y la lectura de lo que deben hacer el sector privado y el público.

El sector público, con el capital humano educado para eso, debe establecer la planeación, la normatividad y las políticas que generen condiciones suficientes para que el sector privado desarrolle la economía a través del cambio tecnológico. No tener claro este concepto provoca deformaciones en los mercados de bienes, servicios y laborales, en los que el precio de la mano de obra es castigado para que las empresas puedan subsistir.