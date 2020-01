La sensación de inseguridad del ciudadano se ha convertido en una constante en las ciudades modernas, tal vez por el empobrecimiento de los ingresos de la sociedad, la disminución de su seguridad social, la competitividad ciega u otros procesos de desigualdad, que lo han empujado a defender lo poco que tiene al pensar que hay alguien que se lo quiere quitar; esto ha llevado a aceptar al estado policíaco y sus impuestos policíacos como sus salvadores.



El 8 de junio de 1949, el escritor británico Erick Arthur Blair, mejor conocido como George Orwell, publica su novela política “1984”, donde la video vigilancia, la lealtad a la autoridad y el odio a los enemigos son los condimentos para la construcción de un estado policíaco, visto como un sistema de violencia “per se”, en el que los ciudadanos son vigilados de forma permanente en prácticamente “todo su hacer”, por una “policía” que se considera a sí misma completamente legitimada para hacer lo que hace, y asume que no depende para ello de la autorización superior; en otras palabras, se erige como la policía-estado.

En la realidad, y trayendo a 2020, esa policia-estado requiere de cada vez mayores recursos económicos y financieros para mantener sus privilegios. Los impuestos adicionales son la manera de conseguir ese afluente; sin embargo, una sociedad pacífica, como la que fue agredida el domingo, considera que no debe pagar más por su tranquilidad; la pregunta es clara: si nos portamos bien, si somos honestos, ¿por qué somos molestados constantemente por abusivos policías que ni siquiera conocemos? La respuesta es contundente: cuanta más seguridad hay, más seguridad se necesita, esa es la lógica de los que ganan por la venta de esos servicios.

En las historias… un viejo amigo me cuenta: Hasta hace algunos años, cuando un policía te detenía por no tener una luz encendida, te escoltaba hasta tu casa, te advertía que para la próxima directo al corralón, pero ahora los policías piden para el jefe y son malencarados y no hablan maya.

Al entrar a una tienda y escuchar hablar a la gente te enteras que en las colonias antiguas del poniente de Mérida, desde hace unos meses pasa una camioneta con policías que obligan a mostrar sus pertenencias a pobladores de aspecto pobre que transitan por la zona, incluso las empleadas de famosa tienda de 24 horas son víctimas de esa humillación.

En mi opinión, la imagen de la policía local se está deteriorando, ya se diluyó esa empatía que existía entre sociedad y policía, ahora la sociedad siente que los impuestos policiacos son un derecho de piso que está exigiendo el gobierno en turno, se percibe como un gobierno superfluo, sus secretarios son más gerentes empresariales que políticos con sensibilidad social e intereses político; la misma población se siente sola, sin liderazgo, no observa en ninguna parte, en ningún funcionario de ningún tipo a un representante, está en el desasosiego pero tampoco quiere regresar al pasado.

El domingo se mostró un poco del futuro.