El papa Francisco -a mi parecer- fue contundente durante su intervención, el pasado 5 de febrero, en la conferencia de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, ante la presencia de Kristalina Georgieva, directora del FMI, y Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía (2001); aquí invoco varios parágrafos:

“El mundo es rico y, sin embargo, los pobres aumentan a nuestro alrededor... cientos de millones de personas aún están sumidas en la pobreza extrema y carecen de alimentos, vivienda, atención médica, escuelas, electricidad, agua potable y servicios de saneamiento adecuados e indispensables”.

La idea expresada por el papa Francisco es más que evidente, no hace falta profundizar en estudios de economía para encontrarnos con esa realidad lacerante, es suficiente con aproximarnos a las colonias populares, acudir a los patios de los mercados públicos, acceder al transporte urbano o visitar las zonas rurales para confirmar que está en lo cierto.

El discurso prosigue: “Se trata de problemas solucionables y no de ausencia de recursos. No existe un determinismo que nos condene a la inequidad universal… Esto posibilita una nueva forma de asumir los acontecimientos… ante el evitable sufrimiento de tantos inocentes; lo cual implica aceptar que, en no pocas situaciones, nos enfrentamos a falta de voluntad y decisión para cambiar las cosas y principalmente las prioridades”.

Toda la razón al papa: En la mayoría de los países, el diseño de las políticas públicas en los últimos 35 años sirvió para concentrar el ingreso, en detrimento de la población pobre.

En el siguiente párrafo el pontífice tira línea: “Un mundo rico y una economía vibrante pueden y deben acabar con la pobreza. Se pueden generar y estimular dinámicas capaces de incluir, alimentar, curar y vestir a los últimos de la sociedad en vez de excluirlos. Debemos elegir qué y a quién priorizar”.

El papa lo señala: “Cuando la economía y las finanzas se vuelven un fin en sí mismo es la idolatría del dinero, la codicia y la especulación… Las estructuras de pecado hoy incluyen repetidos recortes de impuestos para las personas más ricas, justificados muchas veces en nombre de la inversión y desarrollo; paraísos fiscales para las ganancias privadas y corporativas; y, por supuesto, la posibilidad de corrupción por parte de algunas de las empresas más grandes del mundo, no pocas veces en sintonía con algún sector político gobernante… Cada año cientos de miles de millones de dólares, que deberían pagarse en impuestos para financiar la atención médica y la educación, se acumulan en cuentas de paraísos fiscales impidiendo así la posibilidad del desarrollo digno y sostenido de todos los actores sociales”. Por ultimo, el jefe del El Vaticano convoca:

“Trabajemos juntos para terminar con estas injusticias… resulta importante tener en cuenta los conceptos elevados de la justicia fiscal, los presupuestos públicos responsables en su endeudamiento y, sobre todo, la promoción efectiva y protagónica de los más pobres en el entramado social”.

¡El futuro nos alcanzó, el sermón fue para todos!