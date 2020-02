En el espacio todos viajamos en este vehículo común llamado Tierra, que se desplaza a una velocidad media de 107,227 km/h y que si por alguna causa colisionara con algo, todos moriríamos; es claro que el destino es común, también son comunes el oxígeno, la luz solar, la sombra de la noche, las vulnerabilidades a los nuevos virus, casi todo lo que hace posible la vida y amenaza con la muerte.

Si todos vivimos en el mismo mundo y el destino es idéntico, ¿por qué unos cuantos burócratas, políticos y empresarios -la élite- deciden qué familias ganan apenas lo suficiente para sobrevivir y otras para vivir en la abundancia?

La respuesta es larga y aburrida: Al inicio de la especie humana, todo lo compartíamos con el objetivo de sobrevivir y defendernos de nuestros depredadores; esas acciones, promovidas de generación en generación, desde los primeros humanos escondidos en cuevas, lograron con el paso del tiempo tener espacios con menos amenazas, y así, hasta convertirlos en lugares seguros y valorados -esto es lo que denominamos patrimonio, que proviene de lo que hicieron nuestros padres para que sobrevivieran sus hijos, su descendencia y, en sentido amplio, la patria-, mediante la voluntad de lo que nos une, lo común.

Sin embargo, ese éxito de lo comunitario obligó a la especialización del trabajo y es aquí donde comienza el conflicto: unas familias se especializaron en las artesanías, otras en la agricultura, algunas más en la guerra y muy pocas en el gobierno, situación que formó costumbres, privilegios y castas; así la prioridad cambió, ya no importaba la supervivencia de la especie, sino la del clan, la de la patria, en detrimento de las otras…. Han crecido y se han mezclado tanto estas comunidades que lo común se olvidó, que la seguridad -tanto física como social- se percibe como un asunto exclusivamente individual, que las mismas familias han ocupado el gobierno tantas veces (político y empresarial) que ahora se les distingue como algo ajeno.

¿Cómo lo han logrado?

Primero fue por el sometimiento a través de la fuerza y el terror -época de la esclavitud-; ahora lo hacen mediante la diferenciación del consumo de los bienes y servicios, la estratificación más eficiente es conseguida por medio del control de los salarios, así que los ingresos que perciben las familias de los trabajadores nunca serán suficientes para amenazar la condición de estatus de las familias de la élite.

La escasez es el problema fundamental de la economía. Los recursos materiales son limitados y la capacidad para producirlos también; los deseos humanos son ilimitados, sin embargo, las necesidades no lo son.

En este sentido, la escasez artificial es producto de las decisiones de las élites, ya que, al no presentarse condiciones de demanda efectiva en el mercado, no se procurará oferta, aunque exista capacidad técnica. Así que el mercado satisfará los deseos ilimitados de los ricos, pero no las necesidades de los pobres.

No es suficiente vivir en una democracia, es imperante hacerlo en una economía democrática.