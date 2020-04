La política económica se define como el conjunto de instrumentos que utiliza el estado para alcanzar objetivos de contenido económico, y forma parte de la denominada economía normativa que es la que plantea la pregunta: ¿qué es lo que se debe de hacer?, además determina los ejes rectores con base en juicios de valor y éstos dependen de la ideología y de los intereses que representan los impulsores de la política económica respectiva.

En este contexto es importante precisar que la política presupuestaria está subordinada a la política económica y posee dos grandes agregados: los ingresos y los egresos.

Los ingresos son prácticamente los impuestos y los derechos que se extraen de la sociedad –impuesto sobre la renta, que afecta el ingreso de las empresas y trabajadores, e impuesto al valor agregado que impacta a toda la sociedad, incluso a los desempleados, ya que grava el consumo-, más la capacidad de endeudamiento que tiene el estado; mientras que los egresos son los programas diseñados por el gobierno, más los pagos programados de la deuda pública asumida por administraciones anteriores.

El presupuesto público en la economía influye en el crecimiento y el nivel de vida de los habitantes; es en este punto donde se definen las prioridades y objetivos específicos de la administración pública a través de los montos asignados a los diferentes programas así como su aplicación conforme a las reglas de operación establecidas y la obtención de los ingresos por medio de las tasas impositivas y la aplicación rigurosa o no de la miscelánea fiscal.

Es aquí el escenario de conflicto entre los diferentes sectores de la sociedad que son representados por las diversas organizaciones sociales (sindicatos, cámaras empresariales, movimientos de desempleados, estudiantes, campesinos, organizaciones del sector informal de la economía, colegios de profesionistas, etc.), que además sus miembros se alinean ideológicamente en el seno de los partidos que son los que compiten en la política electoral para convencer a la población y hacerse del poder para determinar la política económica.

Es evidente que la actual administración pública federal tiene como objetivo primordial la distribución del ingreso. Si bien es cierto que en un principio su accionar fue tibio y titubeante, la situación cambió -se extendieron las políticas referidas-, a raíz de una serie de acciones de provocación que realizaron sus opositores aprovechando el marco de la pandemia del Covid-19 y se distinguen las siguientes: a) la amenaza de no pagar impuestos por parte de algunos grupos ligados al empresariado; b) el ataque al peso mexicano por parte de grupos afines a los sectores anteriores -incluso el presidente le sugirió al Banco de México no usar las reservas para defender la moneda-: c) la rebelión de algunos gobernadores en varios temas -destaca el relacionado con el denominado pacto de coordinación fiscal-; d) la judicialización de la política económica en el sentido de que un juez ordena al Ejecutivo federal revisar el presupuesto de egresos de la federación.