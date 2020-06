Thomas Piketty es el economista de moda, es de nacionalidad francesa, su irrupción en el mundo de la literatura económica fue en 2013 con su obra: El capital en el siglo XXI, que prácticamente fue un best seller. Su éxito se debe en parte a haber abordado el tema adecuado en el momento oportuno, me refiero a la crisis financiera y económica mundial de 2008, de la que todavía no salimos -y se profundizará, aún más, con el Covid-19-, fenómeno que ha impulsado la formación y ascenso de nuevos polos y discursos políticos en varias regiones del mundo. En mi opinión, esta trayectoria social es imparable, hasta que se atiendan sus causas.

El autor del libro centra su exposición en la tesis que demuestra que la tasa de retorno de la inversión es desproporcionadamente mayor - desde inicios del siglo XIX, hasta hoy, salvo en el periodo de 1945 a 1975-, a la tasa de crecimiento económico, lo que explica la alta concentración de riqueza por los detentadores del capital y por el otro lado la pauperización de amplios sectores sociales y por ende la inestabilidad social y económica que padece la mayoría de la población mundial; con estos datos depone el planteamiento del economista norteamericano Simon Kuznets, que aseguraba que el crecimiento económico era suficiente para reducir la brecha entre pobres y ricos en una sociedad.

Esa diferencia de tasas determina que el capitalista acumule una mayor participación en el pastel que el resto de los factores de la economía (recursos naturales y trabajadores), pero el conflicto también acontece en el interior de la clase capitalista, lo que provoca aún más la concentración de la riqueza y que capitalistas con mejores tasas de retorno desplacen a otros y también a sus trabajadores y ocasionen inestabilidad a las regiones de los capitalistas desplazados.

Otro argumento tocado con amplitud es el capitalismo patrimonial, precisa que la desigualdad tiene su fundamento en que la economía está dominada por la riqueza heredada, entonces lo que resulta es la formación de oligarquías, de una manera parecida a la que existía a principios del siglo XIX en Europa y sus colonias. Para el autor la riqueza heredada no cumple ninguna función social e incluso distorsiona los incentivos económicos de los individuos para la creación de riqueza, argumenta que la solución no está en la regulación de los mercados, sino en la acción colectiva de un estado social como garante para evitar que la democracia se convierta en plutocracia.

Pensando localmente, podría suceder que, con la llegada del tren maya y sus intereses, los capitalistas locales serían desplazados por capitalistas foráneos, a través de economías de escala y otras complicidades como menores tasas de financiamiento, con lo que lograrían mayores tasas de retorno, y como la inversión no llega sola sino trae responsables con buenos salarios, éstos acumularían con el tiempo otros factores de la producción (tierras) y someterían a los trabajadores locales.