Desde el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ) en 1991 -en un contexto del fin de la guerra fría, la amenaza de una Europa emergente en materia económica y política, así como una Latinoamérica empobrecida con alta propensión a la migración- hasta su implementación en 1994, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari ofreció mano de obra abundante y barata para la industria estadounidense y por lo consiguiente una reducción de los contingentes migratorios hacia el norte.

Para lograr su objetivo, adoptó el discurso económico de moda y se propuso obtener las mejores calificaciones de los procuradores del Consenso de Washington. Su estrategia consistió en una relación personal con George Bush padre, el lanzamiento de una ideología denominada liberalismo social, la implementación de un programa nacional llamado Solidaridad para el combate a la pobreza, en lo mediático, ya que en lo político pretendía un control social ajeno a su partido, su ambicionada emanación internacional como titular de la Organización Mundial del Comercio y su trascendencia histórica como el fundador de una nueva visión de desarrollo, que pretendía ir más allá de su mandato.

Ahora bien, el pasado 1 de julio, entró en vigor el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) -firmado por Peña Nieto y aceptado hoyque sustituye al TLCAN, lo que podría considerarse como la versión 2.0 de la integración comercial de América del norte, que representa 1.2 billones de dólares en movimiento comercial y 495 millones de consumidores, el 27.72% del PIB mundial (24.26% EU; 2.02% Canadá; 1.44% México) y el 16% del comercio mundial, aproximadamente.

Empero, estos números solamente representan la promesa de crecimiento anual entre el 0.5 y el 1% de la economía mexicana -esta consideración es la que arroja teniendo como parámetro lo alcanzado durante el expirado TLCAN-; también se distingue que el T-MEC ofrece menores ventajas a nuestro país: I) al sector automotriz que se había acomodado bastante bien en México se le aplicaron desincentivos para promover su retorno a Estados Unidos; II) los derechos de autor (software) se extendieron de 50 años a 70 años; III) en materia de economía digital, se exenta a las empresas de pagar aranceles por productos vendidos vía internet; IV) se impide cualquier asociación comercial con China.

Es obvio que con la inclusión de estos capítulos se favorece a la economía estadounidense, de la misma manera que se le privilegió con el TLCAN cuando se le dio prioridad al sector agroindustrial, vinculado al partido republicano; por otro lado, a) México no cuenta con una política industrial desde 1991; b) las exportaciones mexicanas están concentradas en más de un 80% hacia los Estados Unidos, y c) México no tiene una política alimentaria.

Concluyendo, se protegen las fortalezas de Estados Unidos, se corrigen sus debilidades, mientras que se profundizan las debilidades de México, se desatienden sus fortalezas y se destruye la posibilidad de posibles socios prósperos.