La disputa por la nación se está librando en el seno de Morena, pero no es casualidad, es un cálculo muy bien elaborado desde las mentes más perspicaces -mentes enfermas, yo diría en alguna plática de cantina- que busca reorientar el discurso y enterrar 36 años de letanías que afirmaban que: I) México era una potencia económica, II) el desarrollo estaba a la vuelta de la esquina, III) existía libertad e igualdad de oportunidades, IV) la única vía válida eran los mercados ortodoxos, etc., etc.; ahora bien, la amplia cobertura y tiempo de discusión de la vida interna del partido en el poder ha permitido que esta marca sea asimilada como el estándar de la política nacional, lo que lo identifica con claridad con la agenda política rumbo a las próximas elecciones intermedias.

De la misma manera que en las décadas de 1960 y 1970, en las que toda discusión ideológica debía ser tamizada por el Revolucionario Institucional, para su incorporación al argumento de estado y posteriormente en la aplicación de políticas gubernamentales, ahora se puede vislumbrar la construcción de un partido amplio y fundacional, operador de la 4T; sin embargo, este constructo político debería ser flexible, disponer de los resortes y la sensibilidad necesarios para proteger los intereses del país; tanta es la exigencia de su desenvoltura, que el principal problema que enfrenta en las actuales circunstancias es que está constituido por pioneros y también por arribistas con poco margen de maniobra y profundidad política -sobre todo en algunos estados, donde la burocracia advenediza y multicromática ha decidido asaltarlo-, lo que es una amenaza para su papel protagónico e histórico.

En este esquema, me aventuro a decir que existen tres corrientes ideológicas: primero están los “ontológicos”, compuesta por los miembros de la eterna izquierda; como característica, se puede decir que han sido los más lastimados, son los soldados de todas las luchas, siempre les han negado realizar sus inacabadas ideas. Segundo, los “utópicos”, se puede considerar que esta corriente la componen los que piensan que se requiere una re-constitución autopoiética de Morena, para evitar que termine como lo hizo el PRI, promulgan la separación del partido y el gobierno y sus figuras. Por último, los “libertarios”, ahí están los tuttifruttis, confían que al final del cambio todo siga igual, es reducida su aportación ideológica, pero mucha su capacidad de simulación, se sienten indispensables.

El desgaste sufrido por los partidos tradicionales y el de sus personajes, por los escándalos que se ventilan en las cortes estadounidenses y tribunales mexicanos, apunta hacia un nuevo orden encabezado por un partido político fuerte, de tipo rector, y sus satélites. Una diferencia radica en que anteriormente, en todos los partidos, cabía solamente una idea: el neoliberalismo; ahora en el nuevo periodo, todas las ideas caben en un mismo partido; otra es que respecto a lo local todo es diferente: ver Coahuila e Hidalgo. Esta circunstancia exige una extraordinaria dirigencia nacional, con liderazgos intelectuales y posteriormente un abanico de candidatos bien preparados y limpios.