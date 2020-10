El pasado 20 de octubre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Facebook por monopolio en los mercados de anuncios y búsqueda en internet, mientras que Apple, la mima Facebook y Amazon están bajo investigación por la presunción de abusar de su poder para limitar la competencia y dañar a los consumidores de diferente manera, según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

Este tipo de enfrentamientos entre el gobierno estadounidense y empresas con este poder viene desde el siglo XIX; el cuerpo legal en esta materia data desde 1887, con la Ley de Comercio Interestatal; sin embargo, se considera como el primer intento serio para la regulación de los monopolios a la Ley Sherman Antitrust, que se promulgó el 2 de julio de 1890, producto de la iniciativa del senador John Sherman y con el VoBo del presidente Benjamin Harrison; pocos años después los monopolistas lograron evadir la anterior ley, por lo que se complemento con las Clayton Antitrust Act y la Federal Trade Commission Act de 1914, posteriormente se perfeccionó el marco legal con la Robinson-Patman Act de 1936 y la Celler-Kefauver Act de 1950.

Entre los casos más notorios de la aplicación de las leyes antimonopolio en Estados Unidos se destacan los de la American Tobacco Company y la Standard Oil de John D. Rockefeller –puesta de ejemplo en los cursos de economía y dividida en 34 empresas, destacando las actuales Exxon y Mobil- en 1911; otros casos sobresalientes fueron los relacionados con International Business Machines (IBM) que al parecer fue beneficiada con el desistimiento por parte del gobierno conservador de Ronald Reagan, teniendo como marco la fuerte competencia emergente de Japón en el sector tecnológico, y el de American Telephone and Telegraph (AT&T) que en 1984 se dividió en 7 empresas; en 2001 Microsoft se salvó de ser dividida mediante una apelación.

En México, el artículo 28 de la Constitución Política prohíbe los monopolios, se dispone de una Ley Federal de Competencia Económica y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como entidad reguladora; sin embargo, todo este aparato no sirve para evitar que famosas empresas atenten contra los consumidores con prácticas monopólicas, ya que mucho obedece a que la mayoría de esas firmas abusivas están regidas por concesiones y con otras barreras de entrada al mercado, motivo que les sirve para argumentar que los precios y el servicio son responsabilidad del estado y que como agentes económicos en calidad de concesionarios (permisionarios o autorizados) no fijan los precios, ni el tipo de servicio, que están sujetas a revisiones, normas oficiales y otras intervenciones, lo que evita la conceptualización de un mercado puro. No obstante, del lado de los consumidores la sensación que se percibe es de que existe una colusión entre burócratas, verificadores y “empresas”, según sea el caso, del sector respectivo y/o regulador, y tal vez, en algunos casos, se desea que lo resuelvan los norteamericanos, tal como lo han hecho en los de narcotráfico, ante la incapacidad nacional ya endémica.