En el argot de los negocios se acostumbra decir que las empresas grandes salen de pesca; sin embargo, no es más que otra manera de expresar la paremia que enuncia: el pez grande se come al pez chico. Este tipo de fenómeno empresarial se observa con mayor énfasis después de las crisis económicas y financieras, propias del capitalismo no escrupuloso, en el que agentes económicos someten al resto de la oferta a una competencia desleal y cuando las competidoras están sobreendeudadas y al borde de la quiebra, las dominantes ofrecen su “ayuda” para salvarlas comprándolas, aumentando su cuota de mercado; sin embargo, en las condiciones actuales de confinamiento, no ha sido necesario recurrir a una competencia desleal, simplemente está tan destruido el tejido económico que las empresas sobresalientes no buscan desplazar a su competencia, lo que pretenden es incursionar en nuevos mercados, incluso expandirse verticalmente, a través de compras o pseudoasociaciones para abarcar mercados desconocidos, complementar sus productos, mejorar la imagen de marca, y, tal vez, motivadas por el simple hecho de disponer de información privilegiada de futuras políticas gubernamentales respecto a ciertos subsectores y/o áreas geográficas.

En el aparente recorrido final de la pandemia del Covid 19, y con las políticas de reapertura, se ha iniciado una nueva época de “pesca” en la península de Yucatán y los propietarios sometidos a mayor presión están en el sector turístico e inmobiliario, pero no se trata de cualquier propietario, la mayoría de quienes están siendo objeto de proposiciones “groseras” -según el sapo es la pedrada- se trata de empresas familiares con relativo éxito y muchos años en el mercado, pero que nunca han recibido auténticos apoyos por parte de las agencias gubernamentales, en ninguna época, para trascender económicamente más allá de sus fronteras municipales.

De la misma manera que existen simuladores que se disfrazan con cualquier color político para obtener beneficios, según sea el gobierno, también existen los que se enmascaran de ciudadanos locales para conseguir las mismas ventajas pero con énfasis económico. También hay los de grandes ligas, que usan doble disfraz; ahora bien, sin caer en un chovinismo peninsular, es el momento de reclamar orígenes propios, para exigir a través de mecanismos de mercado y otros la reestimulación de flujos culturales y empresariales que protejan lo mayahispano desde su núcleo y no solamente desde campañas publicitarias insípidas.

Asimismo, el tren maya despierta la codicia de muchos “empresarios” e inversionistas invitados a la convivencia peninsular, vinculados a intereses “centrales” que desplazan a empresarios locales, y lo realizan no precisamente por los mecanismos de mercado, sino por ventajas a través de artilugios opacos, subordinados a los “invitados”.

El acoso a los comisarios ejidales y pequeños propietarios en las zonas de tránsito del tren, por los coyotes de siempre, es un claro ejemplo de esta situación; lo mismo pasa a los propietarios de predios frente a las playas en el Caribe.