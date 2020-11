El anunciado y al parecer judicializado triunfo de Joe Biden no afectará las relaciones diplomáticas de México con Estados Unidos; es evidente que nuestro país está fuera de la agenda inmediata del presunto ganador, quien probablemente enfoque sus esfuerzos en la pandemia Covid 19, en restablecer la “imagen” de Estados Unidos en el mundo -con un discurso hostil contra Rusia, Corea del N orte, etc.-; también influirá mucho el factor del socialismo estadounidense, de los denominados “socialistas democráticos” que encabeza Bernie Sanders, inscritos en el interior del Partido Demócrata y que reclamarán revertir la reforma fiscal de Donald Trump elevando de 21% al 28% los impuestos sobre la renta, todavía lejos del 35% que había durante el gobierno de Obama, procurarán el programa Build Back Better para impulsar la industria manufacturera norteamericana a través de la compra de productos nacionales, así como aumentar el salario mínimo de 7.5 a 15 dólares la hora.

Por otro lado, en nuestro país los “expertos” en los medios, manifiestan como mayor preocupación la de buscar a toda costa la atención de los próximos inquilinos de la Casa Blanca, se lamentan del “error” de la visita de López Obrador a la Casa Blanca en julio, por el inicio de T MEC -según su visión fue un espaldarazo a la campaña del republicano-, repiten constantemente que el actual gobierno debiera enmendar ese “error” y establecer contactos para reconstruir las relaciones con los principales líderes demócratas del Congreso estadounidense y actores del próximo gobierno, para paliar las heridas causadas por ese acontecimiento.

En mi opinión, el impacto entre las relaciones de México con Estados Unidos se reflejará con mínimos cambios a corto plazo; la estructura institucional es más fuerte que los supuestos cortejos personales. Tal vez nuestro país, por sus características, tamaño y nivel de influencia internacional y dadas las políticas históricas de los demócratas cuando son gobierno, será objeto de presión en temas como derechos humanos y laborales, medio ambiente,y democracia.

Para fortuna de la 4T, estos temas son parte de su agenda, así que probablemente surja una mayor coincidencia que con Trump, quien fue un presidente que miró hacia adentro y, según parece, ese fue el punto de coincidencia que lo unió con el mandatario mexicano.

Extrañaremos la retórica anti-inmigrante de Trump. sin embargo, esa población errante sufrió más en deportaciones durante las administraciones anteriores; también su indiscreción nos permitió conocer -lo que siempre se había sospechado- el avasallamiento estadounidense sobre otros países que no pueden defenderse, en otras palabras, ha sido más sincero y por lo tanto menos hipócrita que sus antecesores; de la misma manera, su catastrófica política comercial anti-china consintió que nuestro país desplace al gigante asiático como principal socio comercial de EU.