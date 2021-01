En lo difuso de la historia, las pandemias han alterado los destinos de las naciones –sean aldeas, pueblos, reinos, imperios, etc.- No se podría explicar la caída del imperio azteca sin los estragos causados por la viruela traída por los españoles, tampoco el anquilosamiento del imperio de oriente y la incapacidad de reconquista del esplendor romano, ni mucho menos el surgimiento de una nueva religión, a partir del Antiguo Testamento, y la consecución de otra de carácter universal, si no fuera por las diferentes epidemias.

Las plagas nos obligan a percibir el mundo desde otro enfoque y nos evocan el valor de las cosas más sencillas de la vida, que van desde nuestras vivencias del día a día hasta la rectificación de nuestras lealtades y complicidades.

Ahora, el Covid 19 ha inyectado en la humanidad una carga con fuertes componentes de tensión sanitaria, económica, social, política, educativa y alimentaria; sin embargo, no todo el tiempo serán lamentos, en algún momento deberá ser mirada como pasado, no sin haber modificado las relaciones de poder entre las naciones y entre los diferentes sectores que componen las sociedades en el interior de esas naciones y la manera en que se perciben y se identifican esas comunidades, incluso, a veces, en contrasentido de lo que dictan sus gobernantes.

Son varios los gobiernos y “sus laboratorios” los que ya han empezado a aplicar en sus poblaciones las vacunas correspondientes, además de que están permitiendo la compra a los países “amigos” para su inoculación. Para algunas empresas y gobiernos el Covid 19 se ha convertido en un negocio, así como la oportunidad de establecer nuevas amistades comunitarias con el objeto de desplazar a otros e instalarse en el imaginario internacional y proyectar prestigio.

Es muy probable que el año que comienza esté marcado por los hitos que exigirán el cambio de paradigma, tal vez denominado post Covid 19; todo dependerá de la capacidad de las “ciencias nacionales”, a través de la efectividad de las vacunas, y es ahí donde está, por parte de los principales actores políticos internacionales, la disputa de las emociones comunitarias y sus agradecimientos.

Primero fue China, en verano, que inició el proceso de vacunación emergente y anunció que apoyará a países vecinos con lotes de alguna de sus vacunas, después fue Rusia el 5 de diciembre, y ha enviado parte de la producción de su vacuna Sputnik V a Argentina y otros países a los que considera amigos.

Estados Unidos, con sus vacunas de Pfizer-BionTech y Moderna, también inició su proceso de vacunación, y ha compartido Pfizer con sus principales socios: Reino Unido, Canadá e Israel, también le ha permitido la compra de manera reducida de un primer lote publicitario a sus socios de segundo orden, México, Chile, Costa Rica y Puerto Rico. La Unión Europea también ha iniciado el proceso de vacunación masiva durante la última semana del año pasado a través de la alemana BionTech.